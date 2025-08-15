10 σκέψεις που σε εξαντλούν συναισθηματικά κάθε ημέρα - Μήπως να βάλεις ένα “φρένο”;
15 Αυγούστου 2025
Ο ανθρώπινος νους κάθε ημέρα της ζωής του κάνει εκατομμύρια σκέψεις - πολλές από τις οποίες δεν τις συνειδητοποιεί καν. Πέρα από τις πρακτικές ανάγκες που χρειάζεται να καλύψει, το μυαλό του σκέφτεται άσχετα πράγματα, που τις περισσότερες φορές δεν έχουν συνοχή μεταξύ τους. Όταν οι σκέψεις μας λειτουργούν προς όφελός μας και μας βοηθούν να εξελιχθούμε, τότε δεν διατρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Όταν, όμως, επιβαρύνουν την ψυχική υγεία μας, μας εξαντλούν και δεν μας επιτρέπουν να χαρούμε τη στιγμή, τότε υπάρχει πρόβλημα.
Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να επηρεαζόμαστε από τις αρνητικές σκέψεις, δίνοντάς τους μεγαλύτερη σημασία από αυτή που δίνουμε στις θετικές. Από εκεί και πέρα, το ένα σενάριο φέρνει το άλλο και χανόμαστε μέσα σε έναν καταιγισμό πληροφοριών, υποθέσεων και πιθανοτήτων, που μόνοι έχουμε προκαλέσει. Αυτή η εσωτερική ταραχή, που ξεπερνά τα όρια του μυαλού και αγγίζει τον συναισθηματικό κόσμο, μας εξαντλεί σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά, χωρίς καν να το αντιληφθούμε. Όταν αυτό συμβεί, θα είναι ήδη αργά.
Οι επιστήμονες θεωρούν πως 10 σκέψεις που κάνει το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων οφείλονται για την ψυχική του κατάρρευση. Τα συναισθήματα μπερδεύονται, οι σκέψεις είναι χαοτικές και εμείς προσπαθούμε να βγούμε αλώβητοι από αυτόν τον λαβύρινθο.
Οι σκέψεις που σε εξουθενώνουν εσωτερικά χωρίς να το καταλαβαίνεις
- 1. Σκέφτεσαι υπερβολικά τους άλλους. Ίσως περισσότερο από ότι εκείνοι σκέφτονται τον εαυτό τους.
- 2. Παίζεις το «παιχνίδι της σύγκρισης» σε κάθε παρέα που θα βρεθείς.
- 3. Για ό,τι κι αν συμβεί, πρώτα θα φέρεις την καταστροφή και έπειτα θα σκεφτείς λογικά και με επιχειρήματα.
- 4. Αναζητάς συνεχώς την τελειότητα. Όχι, δεν θα είσαι ποτέ τέλειος και δεν χρειάζεται κιόλας.
- 5. Γυρίζεις συνεχώς στο παρελθόν και σκέφτεσαι ξανά και ξανά τις ίδιες καταστάσεις.
- 6. Αναλαμβάνεις αμέτρητες ευθύνες. Σίγουρα περισσότερες από αυτές που μπορείς να αντέξεις.
- 7. Ανησυχείς συνεχώς για το μέλλον, με αποτέλεσμα μερικές φορές να πνίγεσαι από το άγχος.
- 8. Ψάχνεις μονίμως την επιβεβαίωση στους άλλους ανθρώπους (αμφισβητώντας τον εαυτό σου).
- 9. Κρατάς κακίες και «επιστρέφεις» μη αποδεκτές συμπεριφορές.
- 10. Βουλιάζεις μπροστά στις αποτυχίες. Δεν μπορείς να βρεις τίποτα καλό σε αυτή και δεν θελεις ούτε καν να μάθεις.
