Στο Ιράν οι γυναίκες κόβουν τα μαλλιά τους και καίνε τα χιτζάμπ για την άγρια δολοφονία της Mahsa Amini

Ο θάνατος της τη μετέτρεψε σε σύμβολο κατά της βίας των γυναικών στην Ισλαμική Δημοκρατία

Οι γυναίκες στο Ιράν καίνε τα χιτζάμπ και κόβουν τα μαλλιά τους μετά τον άδικο θάνατο της 22χρονης Mahsa Amini, που χαρακτηρίστηκε από την ιρανική αστυνομία ως «ατυχές συμβάν», σύμφωνα με το BBC.

Η οργή εκδηλώνεται παντού στους δρόμους της χώρας και δεν λέει να κοπάσει, καθώς η Mahsa πιστεύεται ότι «βασανίστηκε μέχρι θανάτου» και δολοφονήθηκε άγρια από την περίφημη «αστυνομία ηθών» της χώρας επειδή δεν μπόρεσε να ανεχτεί μια γυναίκα που δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα της. Γυναίκες εξοργισμένες κόβουν με θυμό τα μαλλιά τους για την εμμονική προσήλωση στο Νόμο που θέλει κάθε γυναίκα στο Ιράν να φορά χιτζάμπ ενώ από τα μέσα Σεπτέμβρη πραγματοποιούνται βίαιες συγκρούσεις και διαμαρτυρίες στη χώρα.

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την άτυχη κοπέλα. Ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η Amini δέχθηκε ένα ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, κάτι που το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να πείσει το ξεσηκωμένο πλήθος του κόσμου για το αντίθετο.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν από το Κουρδιστάν από όπου καταγόταν το θύμα και εξαπλώθηκαν γρήγορα σε πολλές πόλεις, είναι ιστορικής σημασίας καθώς είναι από τις πιο έντονες που έχουν γίνει εδώ και χρόνια στο Ιράν ενώ παράλληλα πρωτοστατούν γυναίκες. Διαδηλωτές ορμούν στους αστυνομικούς από εικόνες που βλέπουμε να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ενώ άλλοι σχίζουν εικόνες του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Ali Khamenei, αλλά του προκατόχου του, δηλαδή των προσώπων που πήραν τον έλεγχο της χώρας μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Φοιτήτριες φωνάζουν το σύνθημα «Θα σκοτώσω αυτούς που σκότωσαν την αδελφή μου» ενώ οι Αρχές για να σταματήσουν τις μαζικές αντιδράσεις, χρησιμοποιούν δακρυγόνα και ένοπλη βία.

Η συσσωρευμένη οργή για τον θάνατο της Amini δεν εκδηλώνεται μόνο στους δρόμους, αλλά και στα social media, όπου πολλές γυναίκες, όπως προαναφέρθηκε, όχι μόνο από το Ιράν αλλά και από όλο τον κόσμο, ποστάρουν βίντεο που τις δείχνει αμίλητες να διαμαρτύρονται μέσα από διάφορους συμβολισμούς για τις συνθήκες καταπίεσης. Την ίδια στιγμή το hashtag #MahsaAmini είναι εδώ και μέρες κορυφαίο trend στο περσικό Twitter.

Θέση απέναντι στη «βία» των Αρχών του Ιράν πήρε και ο ΟΗΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κύμα διαδηλώσεων μετά το χαμό της κοπέλας που «δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα».

«Η υπηρεσιακή ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νάντα αλ Νασίφ, εξέφρασε σήμερα την ανησυχία της για τον θάνατο υπό κράτηση της Mahsa Amini, η οποία είχε συλληφθεί από την ''αστυνομία ηθών'' του Ιράν, που εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες για τη χρήση του χιτζάμπ, και τη βίαιη αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας απέναντι στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν», υπογράμμισε η ανακοίνωση του ΟΗΕ.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 22χρονη Mahsa Amini, που καταγόταν από το Saqqez της επαρχίας του Κουρδιστάν, συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στην Τεχεράνη όπου βρισκόταν με την οικογένειά της, από την Αστυνομία Ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Για την ακρίβεια, συνελήφθη από το Guidance Patrol της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, μια ειδική ομάδα της αστυνομίας που είναι υπεύθυνη για τη δημόσια εφαρμογή των ισλαμικών κανονισμών για το χιτζάμπ, επειδή το χιτζάμπ της δεν πληρούσε τις υποχρεωτικές κυβερνητικές προδιαγραφές. Αφού έπεσε σε κώμα, δύο ημέρες μετά έγινε γνωστό πέθανε στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί.

Σύμφωνα την επίσημη έκεθση της αστυνομίας, η Mahsa υπέστη καρδιακή ανακοπή, έπεσε σε κώμα και κατέληξε δυο μέρες μετά, όμως στοιχεία που ήρθαν στο φως, αποκάλυψαν ότι η νεαρή γυναίκα είχε χτυπηθεί μέχρι θανάτου στο κεφάλι με κλομπ, λίγη ώρα μετά τη βίαιη σύλληψή της.

A photo of Mahsa Amini in coma has been released.I am linking it here without preview, but everyone needs to see what the Islamic Republic of Iran is doing to its youth. This is deplorable and their impunity for these crimes is terrifying. #مهسا_امینی https://t.co/shn9KOEKJ0 https://t.co/BLzaOVDoMW