Double cleansing: Γιατί το χρειάζεται το δέρμα σου κάθε βράδυ

Αν φοράς καθημερινά αντηλιακό (που ελπίζουμε πως ναι), αν κινείσαι σε αστικό περιβάλλον ή εφαρμόζεις makeup, τότε το double cleansing κάθε βράδυ είναι απαραίτητο

Αν το skincare είναι ιεροτελεστία, τότε το double cleansing είναι το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο της λαμπερής επιδερμίδας. Πρόκειται για μια τεχνική καθαρισμού προσώπου που μπορεί να ακούγεται υπερβολική, αλλά στην πραγματικότητα, είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη βήματα για υγιές, καθαρό και φωτεινό δέρμα. Και ναι, είναι απαραίτητο. Κάθε βράδυ.

IG @hannaschonberg





Τι είναι το double cleansing;

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το double cleansing είναι ένας διπλός καθαρισμός. Χωρίς υπερβολές, χωρίς περίπλοκα βήματα. Απλώς καθαρίζεις το πρόσωπό σου δύο φορές - αλλά όχι με το ίδιο προϊόν.

Πρώτο βήμα: Ένα ελαιώδες καθαριστικό (cleansing balm ή cleansing oil) για να διαλύσει makeup, αντηλιακό, σμήγμα και ρύπους.

Δεύτερο βήμα: Ένα υδατοδιαλυτό καθαριστικό (foam, gel ή cream cleanser) που απομακρύνει τον ιδρώτα, τα βακτήρια και τα κατάλοιπα από το πρώτο βήμα.

Ο συνδυασμός αυτός εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν μένει πίσω στην επιδερμίδα, ούτε mascara, ούτε φίλτρα αντηλιακού, ούτε τα μικροσκοπικά σωματίδια της ρύπανσης που «κολλούν» πάνω σου όσο κινείσαι στην πόλη.



IG @hannaschonberg

Γιατί πρέπει να το κάνεις κάθε βράδυ;

Καθημερινά, το δέρμα σου έρχεται αντιμέτωπο με makeup, SPF, ιδρώτα, σκόνη και φυσική λιπαρότητα. Το να πιστεύεις ότι ένα μόνο καθαριστικό - ειδικά ένα απαλό ή με φυσικά συστατικά - μπορεί να τα απομακρύνει όλα αυτά με ένα πέρασμα, είναι λίγο... αισιόδοξο. Το double cleansing καθαρίζει σε βάθος χωρίς να απογυμνώνει την επιδερμίδα. Επιτρέπει στα επόμενα βήματα του skincare (οροί, ενυδατικές, θεραπείες) να απορροφηθούν καλύτερα. Μειώνει τους φραγμένους πόρους, τα σπυράκια και τη θαμπή όψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ευεργετικό για όλους τους τύπους δέρματος, όχι μόνο για όσους φορούν μακιγιάζ.



Και το πρωί;

Το double cleansing είναι βραδινή υπόθεση. Το πρωί αρκεί ένας ήπιος καθαρισμός για να απομακρύνεις τα έλαια και τα κατάλοιπα των προϊόντων που εφάρμοσες τη νύχτας.