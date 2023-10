Η Mamatsita στο JennyGr λίγο πριν το Navarino Challenge: «Μαγείρεψε για να φροντίσεις τους άλλους και τον εαυτό σου»

Με την ευκαιρία της 11ης διεξαγωγής της διοργάνωσης αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge στις 13- 15 Οκτωβρίου, η Mamatsita έδωσε συνέντευξη – αλλά και πολλά από τα γευστικά μυστικά επιτυχίας της – στο JennyGr

Σίγουρα έχει τύχει να δεις στα social media, μια συνταγή που σου άλλαξε την κοσμοθεωρία γύρω από την κουζίνα, τα πιάτα και τα υλικά, από την αγαπημένη Πελοποννήσια food blogger και συγγραφέα, Mamatsita. Με την ευκαιρία της βραβευμένης διοργάνωσης αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge στις 13- 15 Οκτωβρίου 2023 στην Costa Navarino και την Πύλο, στην οποία θα συμμετάσχει και η Γωγώ Παπαδιονυσίου aka Mamatsita σε αγαπημένες της δράσεις όπως το τρέξιμο και η ποδηλατάδα, μιλήσαμε μαζί της για να πάρουμε μια καλύτερη γεύση από τις υπέροχες συνταγές και ιδέες της.

Η διάσημη food blogger που προτείνει τοπικές συνταγές και προϊόντα της ιδιαίτερης της πατρίδας ως η ιδανική λύση για μαγείρεμα στο σπίτι, μας μιλάει για το σύνθημα #eatwell #runwell #livewell της διοργάνωσης για μια ακόμη χρονιά, και μας μυεί στον φανταστικό γευστικό της κόσμο. Κι αν αναρωτιέσαι αν μπορείς κι εσύ να τα καταφέρεις στην κουζίνα το ίδιο καλά με εκείνη, η Mamatsita για μια ακόμη φορά, φροντίζει να στο κάνει πολύ εύκολο: «Είμαι απλά μαμά που μαγειρεύει. Τα πιάτα μου φτιάχνονται με απλά, καθημερινά υλικά και είναι νόστιμα. Εφόσον μπορώ να το κάνω εγώ, σίγουρα μπορούμε όλες».

Κόσμος σε έχει λατρέψει για το πολύ εύστοχο και αληθινό «Μαμά στην τσίτα μαγειρεύει». Πώς μπορεί μία γυναίκα σήμερα, να τα προλαβαίνει όλα και να μαγειρεύει καλά μέσα στον «πανικό», φτιάχνοντας παράλληλα μια home made fun ατμόσφαιρα;

Πολλές φορές σκέφτομαι πως για να τα προλάβω όλα η μέρα θα έπρεπε να είχε περισσότερες από 24 ώρες. Είμαι σίγουρη πως δεν είμαι η μόνη που το σκέφτεται αυτό. Οι ρυθμοί όλων μας είναι φρενήρεις. Όμως πιστεύω πως όλα έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του χρόνου και τις προτεραιότητές μας. Πριν γίνω μαμά, προτεραιότητά μου ήταν η δουλειά μου. Από τότε που έγινα μαμά, προτεραιότητα μου έγινε η οικογένεια μου. Η ζυγαριά του χρόνου μου, ήθελα και θέλω να γέρνει προς τα εκεί. Να περνώ χρόνο με τα παιδιά μου, να μην τον «θυσιάζω» για οτιδήποτε επαγγελματικό. Να είμαι παρούσα στη δική τους καθημερινότητα, να τους μαγειρεύω, να τρώμε όλοι μαζί, να μοιραζόμαστε όμορφες στιγμές γεμάτες θαλπωρή ή home made fun ατμόσφαιρα όπως συνηθίζω να τους λέω, για να έχουν θετικές επιρροές σε έναν κόσμο, δυστυχώς, γεμάτο αρνητισμό.

Μέσα από τα video σου στα social media, η αλήθεια είναι πως έχεις κάνει τη μαγειρική παιχνιδάκι και ταυτόχρονα ανεβάζεις τον πήχη για τις πιο ασυναγώνιστες μαμαδίστικες συνταγές. Πώς το καταφέρνεις αυτό και τι χρειάζεται για να το καλλιεργήσουν και οι γυναίκες που λένε ότι δυσκολεύονται να κάνουν ακόμη και την πιο απλή συνταγή;

Δεν υπάρχει καμία δυσκολία. Όλες και όλοι μπορούν να μαγειρέψουν. Αρκεί να έχουν τη διάθεση να το αποφασίσουν. Δεν σπούδασα μαγειρική και δεν είμαι σεφ. Είμαι απλά μαμά που μαγειρεύει. Τα πιάτα μου φτιάχνονται με απλά, καθημερινά υλικά και είναι νόστιμα. Εφόσον μπορώ να το κάνω εγώ, σίγουρα μπορούμε όλες.

Τι είναι αυτό που δίνει περισσότερη νοστιμιά στα πιάτα σου, μιλώντας μεταφορικά;

Η φροντίδα. Το να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς, τους δικούς σου ανθρώπους, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, ακόμα κι αν μαγειρεύεις για τον ίδιο σου τον εαυτό, για μένα είναι ξεκάθαρα φροντίδα. Μην μαγειρεύεις απλά για να κατευνάσεις την πείνα τους ή την δική σου. Μαγείρεψε για να φροντίσεις.

Πώς μπορεί η διατροφή να ενισχύσει διάφορες λειτουργίες του εγκεφάλου μας και να συμβάλλει γενικότερα στην καλύτερη ποιότητα ζωής;

Η διατροφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου μας. Τροφές όπως ψάρια πλούσια σε Ω3 λιπαρά, φρούτα και λαχανικά με αντιοξειδωτικές δράσεις, δημητριακά ολικής άλεσης και ξηροί καρποί βοηθούν στην καλή υγεία του εγκεφάλου. Ευτυχώς εμείς οι Έλληνες ως λαός της Μεσογείου, είμαστε και σε αυτό τυχεροί καθώς έχουμε την καλύτερη διατροφή του κόσμου. Η Μεσογειακή μας διατροφή έχει τη βάση της σε όλα τα παραπάνω και αυτό την καθιστά την πιο ωφέλιμη για την υγεία του ανθρώπου.

Θες να μας δώσεις μερικές απλές συμβουλές για υγιεινά αλλά και «έξυπνα» γεύματα για αποφυγή σπατάλης τροφίμων;

Η πιο σημαντική συμβουλή που θα ήθελα να δώσω, είναι αυτή ακριβώς που πρεσβεύει και το βιβλίο μου «Μαγειρεύω Εποχές». Η υγιεινή διατροφή είναι στενά συνδεδεμένη με την εποχικότητα των υλικών. Στις μέρες μας βρίσκουμε τα πάντα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και μαγειρεύουμε με υλικά ξεχνώντας το σοφό «κάθε πράμα στον καιρό του». Τα γεμιστά είναι καλοκαιρινό φαγητό, με τις ντομάτες που τις έχει μεγαλώσει ο ήλιος να είναι τότε κατακόκκινες και ζουμερές. Οι μελιτζάνες είναι καλοκαιρινό λαχανικό, οπότε ο μουσακάς καλό θα ήταν να μην σερβίρεται χειμώνα. Γιατί απλά τότε η μελιτζάνα δεν έχει καμία γεύση και καμία θρεπτικότητα. Το ίδιο θα σου πω και για τα μήλα που βλέπεις τον Ιούνιο στους πάγκους της μαναβικής ή τις φράουλες που βρίσκεις τον Φεβρουάριο. Υλικά που δεν είναι στην εποχή τους, είναι φορτωμένα φυτοφάρμακα, και υλικά που ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στο τραπέζι μας, είναι φορτωμένα συντηρητικά. Αυτό και μόνο φτάνει για να καταλάβουμε πως δεν αποτελούν υγιεινή επιλογή.

Πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούνται τοπικά προϊόντα στις συνταγές και ποια η σημασία της καλής πρώτης ύλης στην παραγωγή ενός απλού αλλά θεσπέσιου πιάτου;

Καλή, τοπική πρώτη ύλη. Το Άλφα και το Ωμέγα για υγιεινή διατροφή και θεσπέσια πιάτα. Πέρα όμως από αυτό, το να χρησιμοποιούμε τοπικά προϊόντα στις συνταγές μας σημαίνει πως βοηθούμε τον τοπικό μας παραγωγό, άρα και την τοπική μας οικονομία. Για να μην αναφερθώ στο μεγαλύτερο πλεονέκτημα όλων των παραπάνω. Χρησιμοποιώντας τοπικά προϊόντα κάνουμε πολύ μεγάλο καλό στον πλανήτη μας. Ας το σκεφτούμε αυτό την επόμενη φορά που θα βρεθούμε μπροστά από καφάσια με φρούτα και λαχανικά από εξωτικούς προορισμούς.

Τι να περιμένουμε από τη συμμετοχή σου στο φετινό Navarino Challenge; Μας επιφυλάσσεις πολλές εκπλήξεις;

Το Navarino Challenge είναι για μένα το ετήσιο ραντεβού μου με παλιούς και νέους φίλους. Είναι μια «οικογένεια» που στην αγκαλιά της χωράει ανθρώπους όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων με κοινή συνισταμένη, την αγάπη τους για τον αθλητισμό. Θα βρίσκομαι λοιπόν και φέτος εκεί στην Costa Navarino και στην Πύλο και θα συμμετάσχω σε αγαπημένες μου δράσεις όπως το τρέξιμο και η ποδηλατάδα έχοντας ως φόντο τα πανέμορφα μεσσηνιακά τοπία, τα ελαιόδεντρα και το Ιόνιο πέλαγος. Οι εκπλήξεις δεν έρχονται τόσο από εμένα αλλά από επιχειρήσεις της Πελοποννήσου που στηρίζουν τη διοργάνωση και θα αναδείξουν μοναδικές συνταγές από αγνά και παραδοσιακά προϊόντα όπως η Βλάχα που φέτος θα παρουσιάσει το εξαιρετικό τραχανότο και τον ξινό τραχανά στα πιάτα της.

Eat well, run well, live well. Θες να αναπτύξεις λίγο παραπάνω αυτό το τρίπτυχο με τις δικές σου μαγικές ικανότητες;

Η σωστή διατροφή είναι το καύσιμο του οργανισμού μας. Από αυτή αντλούμε ενέργεια και δύναμη. Αν αθλούμαστε, που πρέπει να αθλούμαστε έστω και στο πιο soft ερασιτεχνικό level, τότε την χρειαζόμαστε ακόμα πιο πολύ. Ο συνδυασμός σωστής διατροφής και άθλησης συνεπάγεται καλύτερη ζωή.

Πόσο σημαντικό είναι να αναδεικνύουμε τις τοπικές επιχειρήσεις μέσα από αθλητικές διοργανώσεις τουρισμού;

Διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού όπως το Navarino Challenge, δίνουν την ευκαιρία στις τοπικές επιχειρήσεις να δουλέψουν με αυξημένους ρυθμούς σε μια περίοδο εκτός της τουριστικής σεζόν και να δώσουν νέα πνοή στην τοπική οικονομία. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις αυτές να πρωταγωνιστούν και να προβάλλουν τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης παρατηρείται αυξημένη κίνηση τουριστών και επισκεπτών σε εστιατόρια, ξενοδοχεία που βρίσκονται στις γύρω περιοχές. Από την εμπειρία μου γνωρίζω πόσο στενά συνεργάζεται η διοργάνωση με επιχειρήσεις της Μεσσηνίας και συγκεκριμένα της Καλαμάτας και της Πύλου. Φέτος, στον χάρτη των τοπικών γεύσεων έχει μπει και το αγαπημένο μου Λουτράκι Κορινθίας. Η στήριξη των τοπικών προϊόντων δεν είναι μόνο σημαντική για την οικονομία αλλά και για εμάς τους ιδίους. Τέτοια νοστιμιά, τέτοια γεύση και υγιεινά, δεν βρίσκεις εύκολα. Χαίρομαι πολύ που φέτος η Βλάχα είτε με το τραχανότο της είτε με τον τραχανά της, θα συνοδεύσει τα γεύματα των συμμετεχόντων αλλά και επιχειρήσεις άλλες που συμμετέχουν από την Πελοπόννησο όπως τα Messinia Spa, τα κρασιά Λαφαζάνη. Όσο μαθαίνουμε και ερχόμαστε κοντά σε τοπικούς παραγωγούς μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε όλοι.

Πόσο σημαντικό είναι να ερχόμαστε κοντά στα τοπικά έθιμα και προϊόντα;

Τα τοπικά έθιμα και προϊόντα είναι ένας ακόμη τρόπος για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε έναν τόπο. Τα έθιμα δημιουργούν παράδοση και η παράδοση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ποια είναι τα σχέδια σου για το μέλλον; Θα μοιραστείς κάποια μαζί μας ή να περιμένουμε να τα ανακαλύψουμε μέσα από τα πιάτα σου;

Το μυαλό μου είναι γεμάτο ιδέες και σχέδια υλοποίησης τους. Κάποια συμβαίνουν ήδη. Όπως για παράδειγμα η τηλεοπτική μου παρουσία στην εκπομπή Μαμά-δες της ΕΡΤ κάθε Κυριακή, όπου παρουσιάζω εύκολες και γρήγορες συνταγές κυρίως για παιδιά αλλά και για όλη την οικογένεια. Κάποιες άλλες πάλι είναι σε διαδικασία… loading, οπότε θα τις μοιραστώ μαζί σας μόλις οριστικοποιηθούν. Στο μεταξύ μπορούμε να τα λέμε και μέσα από τα social media και τους λογαριασμούς μου σε Facebook, Instagram, Tiktok & YouTube όπου μοιράζομαι τις συνταγές μου αλλά και μέσω του blog μου.