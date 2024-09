«Είμαι η Μπισάν από τη Γάζα και είμαι ακόμα ζωντανή»: Η Παλαιστίνια δημοσιογράφος που κέρδισε βραβείο Emmy

«Αυτό το βραβείο αποτελεί μαρτυρία της δύναμης μιας γυναίκας που οπλίζεται μόνο με ένα iPhone»

Δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ 8 λεπτών στο οποίο απεικονίζει τη βάναυση πραγματικότητα του πολέμου στη Γάζα και τον αγώνα των Παλαιστίνιων να επιβιώσουν από τις διαρκείς επιθέσεις. Οπλισμένη μόνο με ένα iPhone και την ανθεκτικότητά της, έγινε η τελευταία παλαιστινιακή φωνή που έλαβε διεθνή αναγνώριση για την κάλυψη ενός πολέμου που αφήνει πίσω του πόνο και δυστυχία. Η ακτιβίστρια και δημοσιογράφος του AJ+, Μπισάν Ατέφ Ουόντα (Bisan Atef Owda), κέρδισε το βραβείο Outstanding Hard News Feature: Short Fοrm στα βραβεία Emmy, παρά τη σκληρή κρητική που αντιμετώπισε.

«Είμαι η Μπισάν από τη Γάζα και είμαι ακόμα ζωντανή» («It’s Bisan from Gaza and I’m Still Alive»), είναι ο τίτλος του συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ της δημοσιογράφου. Mέσα σε 8 λεπτά, η ίδια καταγράφει την καθημερινή ζωή στη Γάζα και η αλήθεια της, η αλήθεια της ζωής εκεί, κατάφερε να κερδίσει την καμπάνια που ηγήθηκε η μη κερδοσκοπική οργάνωση Creative Community for Peace (CCFP) να ακυρωθεί η υποψηφιότητά της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μπισάν δέχτηκε επικρίσεις για τις υποτιθέμενες σχέσεις της με το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ωστόσο, πριν μερικές ημέρες, η Εθνική Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (NATAS), ο φορέας πίσω από τα βραβεία EMMY, αποφάσισε να μην ανακαλέσει την υποψηφιότητά της. Ο φορέας, υποστήριζε την υποψηφιότητα της δημοσιογράφου από την αρχή. «Το περιεχόμενο που υποβλήθηκε προς εξέταση για βράβευση είναι σύμφωνο με τους κανόνες του διαγωνισμού και τις πολιτικές της NATAS. Κατά συνέπεια, η NATAS δεν έχει βρει μέχρι σήμερα κανένα λόγο για να ανατρέψει την κρίση των ανεξάρτητων δημοσιογράφων που εξέτασαν το υλικό», τόνισε ο οργανισμός.

The #NewsEmmys Award for Outstanding Hard News Feature Story: Short Form goes to It’s Bisan from Gaza and I’m Still Alive | Aj+ Reports (@ajplus). pic.twitter.com/lKTDR9sfys September 26, 2024

Και έτσι, η φωνή της Μπισάν ακούστηκε σε κάθε άκρη του κόσμου. Δεν ήταν παρούσα για να παραλάβει το βραβείο της, ωστόσο ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ, Tζον Λόρενς, δήλωσε ότι «αυτό το βραβείο αποτελεί μαρτυρία της δύναμης μιας γυναίκας που οπλίζεται μόνο με ένα iPhone».