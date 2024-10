Η Τζέσικα Κάμπελ «έσπασε» τη γυάλινη οροφή του NHL και έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια

Η Τζέσικα Κάμπελ κατάφερε να δείξει ότι οι γυναίκες μπορούν και έχουν την ικανότητα να προπονούν αντρικές ομάδες, ειδικά σε αθλήματα όπως το χόκεϊ

Ένα ιστορικό βήμα προς την ισότητα των δύο φύλων έκανε το National Hocky League, καθώς η Τζέσικα Κάμπελ έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην ιστορία του NHL. Σε ένα από τα τελευταία εναπομείναντα αθλητικά περιβάλλοντα όπου υπάρχουν αποκλειστικά άντρες προπονητές, η Τζέσικα Κάμπελ κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα. Κι αυτό, ενώ εδώ και καρό παρατηρείται εισχώρηση των γυναικών ως προπονήτριες στο NBA, το NFL και το MLB.

Ο αγωνιστικός χώρος, παραμένει ακόμα άνισος, γι’ αυτό και η άνοδος της Κάμπελ σε ρόλο προπονήτριας είναι κάτι παραπάνω από αξιοσημείωτη. Παρά τα επίμονα εμπόδια που αντιμετώπισε, η Τζέσικα Κάμπελ είναι η γυναίκα που κατάφερε να «σπάσει» κάθε στερεότυπο και να δείξει ότι οι γυναίκες μπορούν και έχουν την ικανότητα να προπονούν αντρικές ομάδες, ειδικά σε αθλήματα όπως το χόκεϊ. Η ίδια, έπαιξε χόκεϊ υψηλού επιπέδου για χρόνια, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στο NCAA και το Καναδικό πρωτάθλημα χόκεϊ γυναικών, και τώρα, βρέθηκε πίσω από τον πάγκο ως βοηθός προπονήτρια, όταν την περασμένη εβδομάδα η ομάδα Seattle Kraken αντιμετώπισε τη St. Louis Blues.

Η Κάμπελ τόνισε για αυτήν την ιστορική στιγμή: «Ελπίζω ότι κάποιος άλλος θα βρει μια πόρτα ανοιχτή για εκείνον, αντί να πρέπει να την ανοίξει και να βρει τρόπους να την ξεκλειδώσει. Κοιτάζω άλλες γυναίκες γύρω μου και άλλους ανθρώπους στη βιομηχανία που κάνουν το κομμάτι τους και κάνουν φανταστική δουλειά. Και είμαι μέρος ενός κινήματος. Είμαι μέρος, νομίζω, μιας πολύ σημαντικής αλλαγής».

Οι έρευνες έχουν αποδείξει πως οι γυναίκες προπονήτριες μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικές με τους άντρες προπονητές. Η πιο πρόσφατη μελέτη, του 2018 διαπίστωσε ότι το φύλο ενός προπονητή δεν επηρέασε σημαντικά την απόδοση των παικτών στο επαγγελματικό και συλλογικό γυναικείο μπάσκετ. Ωστόσο, ακόμα και με αυτά τα δεδομένα, οι γυναίκες βρίσκουν μπροστά τους πολλά εμπόδια.

