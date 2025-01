Ούσα Βανς: Τι γνωρίζουμε για την πρώτη Ινδοαμερικανίδα και Ινδουίστρια Δεύτερη Κυρία των ΗΠΑ;

Μέχρι στιγμής, έχει υπάρξει η «πνευματική οδηγός» του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ακόμα κι αν βρίσκεται στο παρασκήνιο. Αλλά πόσο θα συνεχίσει αυτό;

Η Ούσα Βανς, η σύζυγος του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, έγινε η πρώτη Ινδοαμερικανίδα και η πρώτη Ινδουίστρια «Δεύτερη Κυρία» στον Λευκό Οίκο. Δικηγόρος, και μεταξύ άλλων, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Yale, βρέθηκε στο προσκήνιο όταν ο σύζυγός της επιλέχθηκε ως «σύντροφος» του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο τίτλος της, σαφώς και είναι περισσότερος τελετουργικός, αλλά δεν είναι αυτό το κομμάτι που πρέπει μας απασχολεί. Αυτό που πρέπει να μας «νοιάζει», είναι ότι η επαγγελματική και προσωπική της πορεία, φαίνεται πως χαρακτηρίζονται από προσεκτική διακριτικότητα και ιδιοτέλεια. Επίσης, αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι ο άνθρωπος με τον οποίο έχει παντρευτεί, οι πεποιθήσεις του («άτεκνες γατομάνες»), αλλά και οι δικές της.

Η Ούσα Βανς γνωρίστηκε με τον σύζυγό της, Τζέι Ντι Βανς, στο Πανεπιστήμιο Yale. Ήταν αρχικά φίλοι, ήταν στην ίδια ομάδα ανάγνωσης, αλλά το υπόβαθρό τους δεν θα μπορούσε να ήταν πιο διαφορετικό. Η Ούσα, από τη μία, κόρη Ινδών μεταναστών, μεγάλωσε στα προάστια του Σαν Ντιέγκο προτού σπουδάσει στο Yale, και ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές της. Αργότερα, πήρε και την υποτροφία «Gates Cambridge». Από την άλλη, ο σύζυγός της, μεγάλωσε στο Οχάιο σε μια τελείως διαφορετική οικογένεια. Ένας συμφοιτητής τους, είχε δηλώσει στο BBC ότι η αντίθετη ανατροφή τους ήταν αυτό που τους έφερε πιο κοντά.

Μετά τη Νομική Σχολή, εργάστηκε ένα χρόνο ως βοηθός του δικαστή Mπρετ Κάβανο, ο οποίος είναι τώρα μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου - όταν ήταν δικαστής σε εφετείο στην Ουάσινγκτον, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε για ένα χρόνο ως βοηθός του αρχιδικαστή Τζον Ρόμπερτς. Μέχρι πρόσφατα, ήταν συνεργάτης στην εταιρεία 200 δικηγόρων Munger Tolles & Olson, όπου επικεντρώθηκε σε αστικές διαφορές και εφέσεις. Από τη στιγμή που ο σύζυγός της, όμως, επιλέχθηκε ως υποψήφιος συνοδοιπόρος του Ντόλαντ Τραμπ, παράτησε τη δουλειά της ως δικηγόρος. Και πολλοί, είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως η απόδοσή του στην προεκλογική εκστρατεία, οφείλεται σε εκείνη. Μαζί, έχουν τρία παιδιά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ίδια το καλοκαίρι στο Fox News, μαζί με τον σύζυγό της, αποκάλυψε ότι μεγάλωσε σε ένα θρησκευόμενο σπίτι. «Οι γονείς μου είναι Ινδουιστές και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που τους έκανε τόσο καλούς γονείς, που τους έκανε πραγματικά καλούς ανθρώπους. Και έτσι έχω δει τη δύναμη αυτού του πράγματος», είπε. Ο Βανς, από την άλλη, τόνισε πως η γυναίκα του τον έφερε ξανά πιο κοντά στην πίστη. Έχει δηλώσει, επίσης, ότι εκείνη τον επαναφέρει στην πραγματικότητα «και αν ίσως γίνω λίγο υπερβολικά αλαζόνας ή υπερβολικά περήφανος, απλά υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι είναι πολύ πιο πετυχημένη από μένα».

.@realDonaldTrump's running mate J.D. Vance of Ohio, shares a light moment with his wife Usha Vance backstage before being introduced to the Delegates at the RNC Convention Center in Milwaukee. @JDVance1 pic.twitter.com/PxLsinBtki

— Doug Mills (@dougmillsnyt) July 15, 2024