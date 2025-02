ΒΟΞ: Η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου για το μακιγιάζ και την "less is more" φιλοσοφία

Γυναίκες και άνδρες που διακρίνονται καθημερινά μέσω του έργου τους, σε συζητήσεις που μας αφορούν όλους. Αυτό είναι το ΒΟΞ, η νέα σειρά vidcast του JennyGr με την Τζένη Μπαλατσινού

Στο τρίτο επεισόδιο ΒΟΞ του JennyGr με την Τζένη Μπαλατσινού, η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, global senior artist της MAC Cosmetics, συζητάει με την Τζένη Μπαλατσινού για το μακιγιάζ, τον τρόπο που λειτουργεί ως αυτοφροντίδα και τη φιλοσοφία του "less is more".

Η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου εξηγεί ότι το μακιγιάζ είναι ένας πολύ εύκολος και απλός τρόπος να αισθανθείς ότι έχεις δύναμη, αυτοπεποίθηση, ότι έχεις τον έλεγχο, ότι μπορείς να τα κάνεις όλα...

Η απόλυτη τάση στο μακιγιάζ αυτή την περίοδο είναι τα 90's και το grunge look με ψυχρές αποχρώσεις. Στα βασικά steps για ένα 90s inspired makeup look, η Αλεξάνδρα εξηγεί ότι θέλουμε καθαρή επιδερμίδα, λεπτά φρύδια, ψυχρές αποχρώσεις στις σκιές, lip liner και nude κραγιόν.

Δες ολόκληρο το vidcast: