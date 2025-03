Oscars 2025: Ποια είναι η 25χρονη Μάικι Μάντισον που κέρδισε βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας "Anora", είχε κερδίσει τις εντυπώσεις πολύ πριν γίνει φαβορί των Όσκαρ. Η Μάικι Μάντισον είναι το ανερχόμενο αστέρι του Χόλιγουντ

Όταν η ταινία “Anora” έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, τον Μάιο, οι κριτικοί κινηματογράφου αποθέωσαν την ερμηνεία της Μάικι Μάντισον, χαρακτηρίζοντάς την εκτός των άλλων, “επιβλητική”. Τότε, το Variety είχε προβλέψει την υποψηφιότητά της για Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού. Να, που τελικά, ήταν εκείνη που ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theatre, στην 97η απονομονή της Ακαδημίας.

Για τον ρόλο της στην ταινία “Αnora”, η Μάικι Μάντισον δεν χρειάστηκε να κάνει καν ακρόαση. Ο σκηνοθέτης Σον Μπέικερ (ο οποίος κέρδισε βραβείο Σκηνοθεσίας), είχε λατρέψει τις ερμηνείες της στο “Once Upon a Time” και το “Scream”. «Είπα “ναι” πριν καν διαβάσω το σενάριο», είχε δηλώσει η ηθοποιός, προσθέτοντας πως «ήξερα απλά πως ήθελα να είμαι μέρος σε ό,τι είχε δημιουργήσει ο Μπέικερ».

Και αυτό που δημιούργησε ήταν μία ταινία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων, μία σύγχρονη κωμωδία που επικεντρώθηκε σε μία νεαρή σεξεργάτρια στο Μανχάταν. Απέσπασε συνολικά 5 βραβεία Όσκαρ, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα και τις προβλέψεις, που ήθελαν το “Αnora” το απόλυτο φαβορί. Ακόμα κι αν δεν ήταν εξαρχής.

Η Μάικι Μάντισον στην ευχαριστήρια ομιλία της, είπε: «Αυτό είναι εντελώς σουρεαλιστικό. Ευχαριστώ την Ακαδημία. Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες, αλλά το Χόλιγουντ πάντα μου φαινόταν άπιαστο όνειρο. Το να είμαι εδώ σήμερα είναι απίστευτο. Θέλω επίσης να αναγνωρίσω και να τιμήσω την κοινότητα των εργαζομένων στο σεξ. Ναι, θα συνεχίσω να τους υποστηρίζω και να είμαι σύμμαχος. Όλοι οι απίστευτοι άνθρωποι, οι γυναίκες που είχα το προνόμιο να γνωρίσω από αυτή την κοινότητα ήταν ένα από τα σημαντικότερα σημεία αυτής της απίστευτης εμπειρίας. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και δεν θέλω να ξυπνήσω αύριο».

Ποια είναι όμως η Μάικι Μάντισον

Γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1999 στο Λος Άντζελες, από γονείς ψυχολόγους. Η Μάικι Μάντισον είναι το ένα από τα πέντε παιδιά της οικογένειας. Τα πρώτα χρόνια της ζωής της τα πέρασε στη Σάντα Κλαρίτα, πριν μετακομίσουν στο Γουντλαντ Χιλς. Από την έβδομη τάξη και έπειτα, έκανε μαθήματα στο σπίτι για να μπορεί να είναι όλη μέρα με το άλογό της, καθώς ασχολείτο με την αγωνιστική ιππασία.

Αλλά αγαπούσε και τις ταινίες. Μεγάλωσε βλέποντας τον Ρίβερ Φίνιξ στο "Stand by Me", τη Τζένιφερ Λόρενς στα "The Hunger Games" και την Μόλι Ρινγκγουόλντ στο "Pretty in Pink". Στα 14 της, αποφάσισε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. «Λάτρευα να φροντίζω το άλογό μου, αλλά είναι κάπως μοναχικό άθλημα», είχε δηλώσει η Μάικι Μάντισον και είχε προσθέσει: «Ένιωθα πως έπρεπε να πάω σε άλλη κατεύθυνση. Έτσι, η μητέρα της τήν έγραψε σε μαθήματα υποκριτικής, βρίσκοντας αργότερα και μάνατζερ. «Ήμουν και στην ιππασία και στην υποκριτική για καιρό». Αν και το να αφήσει την ιππασία της ήταν «επώδυνο», δεν το μετάνιωσε ποτέ.

Η Μάικι Μάντισον συμμετείχε σε ταινίες μικρού μήκους μέχρι το 2016, όταν και πήρε τον ρόλο της Μαξ Φοξ στο “Better Things”, που διήρκησε για πέντε σεζόν. Περιέγραψε την σειρά ως «την είσοδο μου στην υποκριτική, ένα κολέγιο, ήταν πραγματικά τα πάντα». Είχε, επίσης, ένα μικρό ρόλο στο “Once Upon a Time… in Hollywood” του Κουέντιν Ταραντίνο, ενώ αργότερα ήρθε το “Lady in the Lake”, στο πλευρό της Νάταλι Πόρτμαν.

Shutterstock

Μέχρι το “Anora” -ένας ρόλος σταθμός στην καριέρα της Μάικι Μάντισον. «Ο Σον έκανε σαφές από την αρχή ότι ήθελε να ακούσει όλες μου τις ιδέες». Αν και η ηθοποιός δεν έχει καμία σχέση με την πρωταγωνίστρια, υπάρχει ένα κοινό μεταξύ τους: Η γιαγιά της Μάντισον και της “Άνι”, μιλάνε ρωσικά.

Εξασκήθηκε, επίσης, στον χορό σε στύλο, με τη βοήθεια του πατέρα της, ο οποίος εγκατέστησε έναν στο σπίτι τους, πολύ πριν της το προτείνουν οι συντελεστές. Για τις ανάγκες του ρόλου, η Μάικι Μάντισον πέρασε χρόνο με σεξεργάτριες και διάβασε απομνημονεύματα και ντοκιμαντέρ για να αποδώσει την ιστορία της Άνι με αυθεντικό τρόπο. «Έχω κάνει φίλες που είναι χορεύτριες. Ήθελα κάθε πτυχή της Άνι και αυτό που κάνει να είναι ρεαλιστικό -αλλά και πάλι, αυτό δεν είναι όλη της η ζωή, είναι απλά η δουλειά της».

Η 25χρονη ηθοποιός λατρεύει τη μόδα, κάτι που είχε μοιραστεί με το περιοδικό Vogue. «Πάντα λάτρευα τη μόδα και, όταν ήμουν μικρότερη, πειραματιζόμουν με τα ρούχα. Υπήρξε μια περίοδος, πριν μερικά χρόνια, που ήμουν πολύ ερωτευμένη με τα βικτωριανά φορέματα και τα συνδύαζα με στρατιωτικά μποτάκια. Και μετά, όταν ήμουν 18 ή 19, μου άρεσαν πολύ τα φορέματα της δεκαετίας του '70. Πάντα αγαπούσα τα vintage, και έχω μια τρελή συλλογή από πολύ ενδιαφέροντα ρούχα που τώρα δεν νιώθω άνετα να φορέσω, αλλά έχουν ξεχωριστή θέση».