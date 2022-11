Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο (και το σώμα) όταν δουλεύεις πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα

Έχει πολύ περισσότερα μειονεκτήματα από ό,τι υποψιάζεσαι

Η Washington Post πριν λίγες μέρες, έκανε σαφές σε εκτενές ρεπορτάζ της, ότι ο Elon Musk έστειλε τελεσίγραφο στους υπαλλήλους του Twitter «να δεσμευτούν σε μια σκληροπυρηνική πλατφόρμα, αλλιώς να αποχωρήσουν από την εταιρεία». Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στην παραίτησή τους και στο σενάριο να δουλεύουν πολλές ώρες σε υψηλή ένταση. Φυσικά, οι περισσότεροι επέλεξαν να κάνουν το πρώτο αφού οι υπερβολικές ώρες εργασίας, όπως επιβεβαιώνεται και από νέα έρευνα, έχουν υπερβολικά μεγάλο κόστος στην υγεία των εργαζομένων.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Musk δηλώνει υπέρμαχος των υπερωριών. Το 2018, είχε πει ότι για να πετύχει κανείς πρέπει να είναι αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά. «Υπάρχουν ευκολότερα μέρη για να εργαστεί κανείς, αλλά κανείς δεν άλλαξε ποτέ τον κόσμο με 40 ώρες δουλειάς την εβδομάδα». Όσο για τον ενδεδειγμένο αριθμό ωρών που πρέπει να αφιερώνει κανείς στην εργασία του ανά εβδομάδα, ο μεγιστάνας της Tesla εκτιμά ότι οι 80 είναι μια καλή αρχή, ωστόσο κάποιος δεν πρέπει να φοβάται να ξεπεράσει και τις 100 αν χρειαστεί!

There are way easier places to work, but nobody ever changed the world on 40 hours a week

Μετά από αυτή την «εξαιρετική» δήλωση που έμεινε στην ιστορία, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και το σώμα μας όταν δουλεύουμε πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα.

Οι υπερβολικές ώρες εργασίας μπορεί να αποδειχθούν θανατηφόρες. Σύμφωνα με έρευνα του 2021 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2016 μόνο, είχαν προκληθεί 745.000 θάνατοι εξαιτίας καρδιααγγειακών παθήσεων. Ο λόγος; Οι πολλές ώρες εργασίας (και συγκεκριμένα πάνω από 55 την εβδομάδα). Δουλεύοντας τόσο πολύ κάθε εβδομάδα, αυξάνεται ο κίνδυνος για εγκεφαλικό κατά 35% ενώ υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες (αγγίζουν το 17%) να πεθάνει κάποιος από καρδιακή προσβολή.

Όταν θυσιάζεις την ανάγκη σου για ξεκούραση για να δουλέψεις, αυτό έχει προφανώς άμεσο κόστος στην ψυχική σου υγεία. Έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2020 και πραγματοποιήθηκε στην Κορέα, έδειξε ότι όσο περισσότερο δούλευαν οι εργαζόμενοι, (από 31-60 ώρες), τόσο περισσότερο εμφάνιζαν συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και τάσεων αυτοκτονίας.

We NEED to stop glamourising overworking. Please.



The absence of sleep, good diet, exercise, relaxation, and time with friends and family isn't something to be applauded.



Too many people wear their burnout as a badge of honour.



And it needs to change.