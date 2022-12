Τα σημάδια που δείχνουν ότι ήρθε η ώρα να παραιτηθείς

Αν δυσκολεύεσαι να καταλάβεις αν η δουλειά σου έχει πλέον επιπτώσεις στην ψυχική σου υγεία, υπάρχουν κάποια εμφανή σημάδια

Όλοι έχουμε δύσκολες μέρες στη δουλειά αλλά όταν όλες οι μέρες αρχίζουν να γίνονται αφόρητες, τότε μάλλον πρέπει να σκεφτείς σοβαρά αν θες να βρίσκεσαι ακόμη σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον.

Το να προστατεύεις την ψυχική σου υγεία στη δουλειά είναι εξαιρετικά σημαντικό, ακριβώς επειδή περνάς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σου στο γραφείο. Έτσι αν δεν περνάς καλά, αυτό βγαίνει προς τα έξω και φυσικά επηρεάζει τα συναισθήματά σου και τον τρόπο που φέρεσαι στις υπόλοιπες σχέσεις σου. Αν λοιπόν ταυτίζεσαι με κάποιο από τα παρακάτω σημάδια, που παραθέτει ο ψυχοθεραπευτής Chance Marshall, τότε καλό είναι να αρχίσεις να σκέφτεσαι σοβαρά την παραίτησή σου.

