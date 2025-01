Το μεγαλύτερο σημάδι ευφυΐας σε έναν άνθρωπο, ίσως δεν είναι αυτό που περίμενες

Τι υποστηρίζει ο ψυχολόγος Άνταμ Γκραντ;

Οι επιτυχημένοι άνθρωποι είναι πολλοί γύρω μας. Αλλά οι πιο επιτυχημένοι από εκείνους, ξεχωρίζουν αφενός για την ευφυΐα τους, και αφετέρου γιατί είναι γενναιόδωροι με τον χρόνο ή τα χρήματά τους. Και οι έρευνες που το υποστηρίζουν αυτό, δεν είναι λίγες: Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Research in Personality, η άνευ όρων αλτρουιστική συμπεριφορά σχετίζεται με τη γενική νοημοσύνη ενός ανθρώπου. Εάν είσαι προβληματισμένος με αυτό, συνέχισε να διαβάζεις το άρθρο.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η επιτυχία τείνει να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες (ή, τουλάχιστον, περισσότερες δυνατότητες) για να είναι ένας άνθρωπος γενναιόδωρος και αλτρουιστής. Αλλά εφόσον η ευφυΐα τείνει να είναι ένας από τους παράγοντες της επιτυχίας - με όποιον τρόπο κι αν επιλέξεις να ορίσεις την «επιτυχία» - ίσως κάποιοι άνθρωποι να είναι πιο γενναιόδωροι επειδή είναι πιο ευφυείς. Σύμφωνα πάντως, με τον ψυχολόγο και συγγραφέα Άνταμ Γκραντ, η γενναιοδωρία δεν είναι μόνο ένδειξη αρετής. Είναι επίσης σημάδι ευφυΐας, καθώς οι άνθρωποι με υψηλό δείκτη νοημοσύνης έχουν πιο ανιδιοτελείς αξίες, δίνουν περισσότερα στους ανθρώπους και ενδιαφέρονται για το συλλογικό καλό έναντι του βραχυπρόθεσμου προσωπικού συμφέροντος.

Ομολογουμένως, αυτό μπορεί να ακούγεται οξύμωρο. Γιατί όταν ο χρόνος, τα χρήματα και οι πόροι είναι σπάνιοι, το να είσαι γενναιόδωρος με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί μόνο να σε δυσκολέψει στην επιτυχία. Αλλά είναι ακριβώς έτσι; Με ευρύτερους όρους, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences διαπίστωσε ότι οι εγωιστές δεν είναι πιο πιθανό να «φτάσουν στην εξουσία» (σκέφτονται ότι προάγονται) από τους ανθρώπους που είναι γενναιόδωροι, έμπιστοι και ευγενικοί. Το να είσαι εγωιστής και επιθετικός, έτεινε να προβλέπει την επίτευξη υψηλότερης δύναμης, αλλά το ίδιο έκανε και το να είσαι γενναιόδωρος και συγκεντρωμένος στην ομάδα.

Όπως σημειώνει και ο Γκράντ στο βιβλίο του, «Give and Take», όταν η «επιτυχία» είναι ένα σπριντ, οι άνθρωποι που δίνουν συχνά τερματίζουν τελευταίοι. Αλλά όταν η επιτυχία είναι ένας μαραθώνιος, αυτοί που δίνουν συχνά τελειώνουν πρώτοι. Ίσως γι' αυτό και η γενναιοδωρία, είναι το σημάδι ευφυΐας που κανείς δεν περίμενε.