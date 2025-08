Τα 10 επαγγέλματα που απειλούνται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη

Η Microsoft διαπίστωσε ότι πολλές θέσεις γραφείου κινδυνεύουν να ανατραπούν, καθώς το AI μπορεί να εκτελέσει σημαντικό μέρος των καθηκόντων τους

Δεν είναι μυστικό ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βρίσκουν πληροφορίες, επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους και οργανώνουν τις εβδομαδιαίες τους υποχρεώσεις. Η τεχνολογία αυτή έχει επίσης τη δύναμη να αλλάξει τις επαγγελματικές σου αρμοδιότητες -ή να τις εξαλείψει εντελώς.

Χαρακτηριστικό είναι το νέο report της Microsoft, με τίτλο «Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI», το οποίο ανέλυσε την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από διάφορους εργαζόμενους και τις πιθανές επιπτώσεις στις δουλειές τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο insider.gr