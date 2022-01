Matrix Trend: O λόγος που αναβιώνει και το τέλειο outfit για φουτουριστικά looks

H αναβιώση του Matrix στιλ συμβαίνει τώρα

Ποιο είναι το ντύσιμο για την ημέρα της κρίσης; Aυτό μοιάζει να είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς τα τελευταία χρόνια και έρχεται τώρα στο προσκήνιο με την κυκλοφορία των ταινιών Don't Look Up και The Matrix Resurrections.

Και είναι αλήθεια πως ήδη οι μεγαλύτερες stars ντύνονται πλέον σαν να ξεπήδησαν από το σύμπαν του Matrix. Διασημότητες όπως η Bella Hadid, η Kim Kardashian και η Rosie Huntington-Whiteley βγήκαν με φουτουριστικά, μαύρα ρούχα head to toe – πάντα με ένα υπέροχο δερμάτινο παλτό, χαρακτηριστικό item της ταινίας.

Όσο για την απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε παραπάνω, έρχεται μέσα από τα runways. Η προσέγγιση του oίκου Balenciaga, στην οποία το normcore συναντά το hardcore ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Στη παρουσίαση της συλλογής για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2022, ο Demna θέλησε τα περισσοτερα από τα μοντέλα - διάσημοι πελάτες του οίκου- που πόζαραν σε ένα κόκκινο χαλί, να φορούν κατά κύριο λόγο μαύρα head-to -toe, καθώς και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Ένα από τα looks - το ελαστικό catsuit με τις χαρακτηριστικές ενσωματωμένες μπότες και γάντια του, σε συνδυασμό με bug-eye sunnies – είναι ένα τέλειο παράδειγμα του φουτουριστικού συνόλου.

Από την άλλη, σε αντίθεση με την στενή εφαρμογή μιας catsuit το πιο εύκολοφόρετο και πρακτικό outfit για να υιοθετήσετε το trend περιλαμβάνει cargo παντελόνι και leather καμπαρντίνα, η οποία υπάρχει φέτος στις ντουλάπες των περισσότερων γυναικών.

Οι δερμάτινες καμπαρντίνες εμφανίστηκαν στους Khaite, Alaïa και Alexander McQueen για την άνοιξη/καλοκαίρι 2022, με το Lyst να αναφέρει ότι τα outwear Trinity και Neo style έχουν μεγάλη ζήτηση από τον Δεκέμβριο -οι αναζητήσεις για δερμάτινες καμπαρντίνες αυξήθηκαν κατά 32% και για cargo παντελόνια κατά 25%.

H πρόσφατη εμφάνιση της Hailey Bieber, αλλά και της Rihanna είναι το καλύτερο style inspo. Το μοντέλο φόρεσε το στιλάτο combo με κόκκινο πουκάμισο από μέσα και μαύρα sneakers. H Riri πρότεινε την πιο σέξι εκδοχή του look: Η τραγουδίστρια φόρεσε το δικό της cargo με καπιτονέ μπουφάν και ψηλοτάκουνα μποτάκια.

Εσείς, θα το τολμήσετε;