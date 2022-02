Borw App: Πλέον με μια εφαρμογή μπορείς κι εσύ να κάνεις τη βιωσιμότητα στη μόδα πράξη

To ζήτημα της βιωσιμότητας στη μόδα απασχολεί τα τελευταία χρόνια έντονα τη βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ όλο και περισσότεροι καταναλωτές ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται σχετικά με αυτή.

Πλέον οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι το fashion industry είναι η δεύτερη πιο ρυπογόνος βιομηχανία στον κόσμο, καθώς και τις επιπτώσεις της στον πλανήτη. Όροι όπως fast fashion, slow fashion, ηθική και κυκλική μόδα έχουν μπει στο λεξιλόγιό μας.

Aκόμα όμως και σήμερα οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς είναι πολλές και διαφορετικές και συχνά μας προκαλούν σύγχυση. Πέρα από τη θεωρία, τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη για να μειώσουμε το αποτύπωμά μας;

Πώς θα σας φαινόταν αν είχατε μία εφαρμοργή στο κινητό σας που θα σας βοηθούσε με όλα αυτά, μόνο με μερικά κλικ;

Aυτή η εφαρμογή υπάρχει και είναι το Borw App.

Η Ελευθερία Παναγιωτοπούλου δημιούργησε την πρώτη 100% κυκλική εφαρμογή μόδας παγκοσμίως, το Borw App. Προσφέρει στο κοινό είδη από βιώσιμα ή second hand fashion brands και μας δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην κυκλική μόδα δωρίζοντας, πουλώντας ή ενοικιάζοντας κάποιο από τα ρούχα μας. Στοχεύει σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον, το οποίο θα δώσει μία καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους μας.

Το Borw App είναι μια πρωτοποριακή και πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Ποια είναι η Ελευθερία Παναγιωτοπούλου

H Eλευθερία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, την οποία άφησε για σπουδές στο marketing στο Λονδίνο. Αφού πήρε το πτυχίο της το 2013 και το EMBA από το Πανεπιστήμιο του Greenwich το 2018, αποφάσισε να συνεχίσει με διδακτορικό, ενώ παράλληλα διδάσκει Business and Management στο Πανεπιστήμιο του Greenwich και στο Oxford Business College.

Η σχέση της με τα ρούχα ξεκίνησε ενώ έβλεπε την αδερφή της να ξοδεύει αδιάκοπα σε είδη που τελικά δεν φορούσε.

«Εγώ απο πολύ μικρή ηλικία δεν είχα καλή σχέση με το shopping. Ποτέ δεν με ενδιέφερε να αγοράζω ακριβά ρούχα. Το ακριβώς αντίθετο ήταν/είναι η μεγάλη μου αδερφή, που αγόραζει πολλά ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ που τις περισσότερες φορές δεν φορούσε καν. Θυμάμαι να της ζητάω ρούχα για διάφορες εκδηλώσεις -ok, τις περισσότερες φορές της τα έπαιρνα κρυφά- και κάποιες φορές μου τα έδινε, αλλά φρόντιζε να μου υπενθυμίζει συχνά ότι εκείνη δεν είναι μαγαζί για να τα δανείζομαι. Ίσως να είχε και δίκιο. Θυμάμαι πως από τότε μου φαινόταν περίεργο να έχει κάποιος τόσα πολλά ρούχα και παπούτσια, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη με τα καρτελάκια, και να μην τα μοιράζεται. "Θα τα αξοποιήσω κάποια στιγμή στο μέλλον" θυμάμαι μου έλεγε και εγώ σκεφτόμουν πόσο μεγάλη σπατάλη χρημάτων για είδη που δεν φοράμε, ενώ άλλοι δεν έχουν πραγματικά τίποτα να φορέσουν.

«Πόσο μεγάλη σπατάλη χώρου στην ντουλάπα μας, ενώ θα έπρεπε να κάνουμε χώρο μόνο γι' αυτά που χρειαζόμαστε στη ζωή μας, γενικά. Και ακόμη, πόσο μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος προκαλούμε, ενώ θα μπορούσαμε να δανείσουμε ή να δωρίσουμε αυτά που δεν θέλουμε ή δεν μας κάνουν πια».

Και κάπως έτσι, της ήρθε η ιδέα για την εφαρμογή, την οποία όπως λέει όταν μοιράστηκε με φίλους και γνωστούς, ή ακόμη και με επιχειρηματίες φίλους της, όλοι γέλασαν, λέγοντάς της πως κανείς δεν θα ήθελε να φορά ρούχα άλλων, και πως αφού αυτό που ήθελε να δημιουργήσει δεν υπήρχε στην παγκόσμια αγορά, ήταν αδύνατον. «Θυμάμαι που είπαν: Δεν μπορείς».

Φυσικά τίποτα από αυτά δεν κατάφεραν να την πτοήσουν. H Eλευθερία είπε «ΜΠΟΡΩ» και σήμερα αποδεικνύει σε όλους ότι έκαναν λάθος. Αυτή η βαθιά πίστη και το πείσμα της, σε συνδυασμό με την αποστολή της εταιρίας, το μήνυμα που

θέλει να περάσει στους χρήστες σε όλο τον κόσμο, αλλά και και την αγγλική λέξη borrow (δανείζομαι), έγιναν η αφορμή για να ξεκινήσει το ταξίδι του και να πάρει το όνομά του Borw App.

Ποια είναι η φιλοσοφία του Borw Αpp

«Η βιομηχανία της μόδας είναι η δεύτερη πιο ρυπογόνα στον κόσμο. Σε αυτό έχουμε συμβάλλει όλοι με τον τρόπο που ψωνίζουμε και που διαχειριζόμαστε την ντουλάπα μας. Έχει έρθει όμως η στιγμή που πρέπει να "αναβαθμίσουμε", αν όχι να αλλάξουμε, τις συνήθειές μας. Και πολλές φορές απλά δεν ξέρουμε από που να ξεκινήσουμε. O κόσμος της μόδας ήθελε μια μεγάλη αλλαγή, κάτι που θα επέτρεπε στους χρήστες να υποστηρίξουν την βιωσιμότητα, αφού πρώτα ενημερωθούν για αυτήν, και να έχουν την ευελιξία να διαλέξουν με ποιο τρόπο θα τo κάνουν, καθώς είμαστε όλοι διαφορετικοί και έχουμε διαφορετικές ανάγκες. Γνωρίζω πως δεν αλλάζουν οι συνήθειές μας από την μία στιγμή στην άλλη οπότε και δεν περιμένω να αλλάξουμε όλοι μαζικά. Όμως αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορούν να το κάνουν όλοι. Και αν ενωθούμε σε αυτή την προσπάθεια, το αποτέλεσμα θα έρθει πιο γρήγορα».

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

Αφού ο χρήστης κατεβάσει την εφαρμογή και ολοκληρώσει το προφίλ του, έχει πρόσβαση σε καινούργια είδη μόδας από βιώσιμα fashion brands και second-hand ρούχα και αξεσουάρ από χρήστες που δεν τα φορούν πια και είτε θέλουν να τα δωρίσουν ή να τα πουλήσουν ή να τα ενοικιάσουν σε τρίτους. Με τον ίδιο τρόπο, και εσύ σαν χρήστης μπορείς να ενοικιάσεις την γκαρνταρόμπα σου σε τρίτους, να πουλήσεις τα είδη μόδας που δεν χρειάζεσαι πια ή και να δωρίσεις αυτά που δεν σου κάνουν πλέον σε τρίτους, και ιδιαίτερα σε άτομα και οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

«Σκοπός μας είναι να υπάρχει μια κυκλικότητα στη μόδα και να μην καταλήγει τίποτα στα απορρίμματα, όπως συμβαίνει σήμερα. Αυτό είναι που προσπαθούμε να αλλάξουμε μέσα από το Borw τουλάχιστον σταδιακά».

Το Borw App συνεργάζεται μεχρι στιγμής με τα ελληνικά βιώσιμα brands 3Quarters, Musa Collection, 2WO+1NE=2, Art & industry, Yasemia, Anna Rose Collection, Christiana Vardakou, Miss Polyplexi, Yasemia, NV Messini.

Ρωτώντας την αν οι Έλληνες είναι πλέον πιο ευαισθητοποιημένοι πάνω στο θέμα της βιωσιμότητας και κυκλικής

μόδας μου εξηγεί ότι η πανδημία έπαιξε σημαντικό ρόλο.

«Η αλήθεια είναι πως μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δεν ήταν, μέχρι να έρθει η πανδημία. Μας έβαλε να σκεφτούμε τι είναι σημαντικό, τι είναι σωστό και τι ηθικό. Θέλαμε δεν θέλαμε μείναμε σπίτι μας και κάναμε ξεκαθαρίσματα σε πολλά πράγματα,

συμπεριλαμβανομένης και της γκαρνταρόμπας μας. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμη σχετικά με την ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα της βιωσιμότητας και της κυκλικής μόδας, και πρέπει να ξεκινήσει με την εκπαίδευση πάνω στο θέμα».

Ωστόσο μιλώντας για την ελληνική μόδα και την θέση της σε σχέση με τις άλλες χώρες στο κομμάτι του sustainability η Ελευθερία δείχνει προβληματισμένη. «Αν το ψάξεις λίγο παραπάνω, θα παρατηρήσεις πως τα περισσότερα fashion brands στην Ελλάδα που ασχολούνται με την βιωσιμότητα έχουν κάποια σχέση με το εξωτερικό. Για παράδειγμα, ο designer έζησε ή ζει στο εξωτερικό, που σημαίνει πως εκεί ξεκίνησε να έχει τα πρώτα ερεθίσματα σχετικά με την βιωσιμότητα. Δίνω στην

Ελλάδα τουλάχιστον ακόμη δύο με τρία χρόνια για να δημιουργηθεί ενα καλό awareness σχετικά με την βιωσιμότητα».

Δεν μπορεί κανείς παρά να αναρωτηθεί αν μπορεί ένα ψηφιακό μέσο όπως είναι ένα application, να διδάξει στους νεότερους τι είναι κυκλικότητα και ταυτόχρονα να «εκπαιδεύσει» τους μεγαλύτερους από εμάς να κάνουμε καλύτερες επιλογές.

«Αυτός είναι ο στόχος μας! Αλλά, ας μην ξεχνάμε πως αυτός ο στόχος δεν μπορεί απλά να επιτευχθεί με το να έχεις μια εφαρμογή που να παρέχει πολλές υπηρεσίες σχετικές με την κυκλική και βιώσιμη μόδα. Θέλει και κάτι παραπάνω. Για παράδειγμα, το borw σε συνεργασία με την σχολή μόδας Romina Karamanea δημιούργησαν το project “Re-Dress: An ode to #Circular fashion in Greece”».

Το project έχει ως στόχο να αναδείξει την κυκλική και βιώσιμη μόδα στην Ελλάδα, μέσα από την παρουσίαση δέκα Ελλήνων σχεδιαστών που υποστηρίζουν αυτή την φιλοσοφία.

Της ζήτησα να μου δώσει μερικά tips για πιο βιώσιμες αγορές και έξυπνη χρήση της εφαρμογής.

Ενημερώσου σωστά. Εχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις την επιλογή που θες, αλλά φρόντισε να είσαι πλήρως ενημερωμένη/ος για αυτήν.

Η ίδια τακτική δεν μπορεί να ακολουθηθεί απο όλους τους ανθρώπους, γιατί ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Οπότε αν δεν θες να αγοράσεις eco friendly είδη μόδας, μπορείς να τα ενοικιάσεις. Ίδια ποιότητα σε χαμηλότερη τιμή. It’s a win win case.

Επίσης μπορείς να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις second hand απο άλλους χρήστες σε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Έτσι και τίποτα δεν καταλήγει στις χωματερές και κάνουμε χώρο στην ντουλάπα μας και προστατεύουμε το περιβάλλον.



Σχετικά με την εφαρμογή:



- Ενοικίασε είδη μόδας: Υποστήριξε τη βιώσιμη και κυκλική μόδα, ενώ μπορείς να ταξιδεύεις και luggage-free.

- Ενοικίασε την γκαρνταρόμπα σου: Αύξησε το εισόδημά σου.

- Πούλησε ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ που δεν χρησιμοποιείς πλέον: Αξιοποίεισαι δημιουργικά τον χώρο στη ντουλάπα σου.

- Αγόρασε είδη μόδας από brand που υποστηρίζουν την κυκλική μόδα: Αγόρασε συνειδητά, ενώ υποστηρίζεις μικρά brand της κοινότητας που συμβάλλουν στην μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος της μόδας.

- Xάρισε είδη μόδας: Βοήθησε οικογένειες και ανθρώπους που έχουν ανάγκη.



Κλείνοντας την κουβέντα μας, είχα δύο ακόμη ερωτήσεις να κάνω στην Ελευθερία.

Τελικά μπορούμε να κάνουμε την μόδα όσο το δυνατόν πιο βιώσιμη;

Ο καθένας μας ξεχωριστά μπορεί να φέρει μια “πράσινη αλλαγή”. To borw δεν ζητάει απο κανένα να αλλάξει. Υπογραμμίζει ή καλύτερα υπενθυμίζει στους καταναλωτές, πως αν borw να κάνω κάτι καλύτερο για το μέλλον μου εγώ, τότε μπορείς να το κάνεις και εσύ.

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου;

Κάτι στο οποίο θέλω να δουλέψω εγώ με την ομάδα μου σχετικά με την εφαρμογή είναι τα logistics. Δεν γίνεται να πρεσβεύεις την βιωσιμότητα και τα logistics σου να ειναι αυτό που υπάρχει αυτή την στιγμή (μεταφορές με πλοία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα κλπ.) γιατί έτσι συνεχίζεις να μολύνεις το περιβάλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι οτι δεν γίνεται να “διδάσκεις” τη βιωσιμότητα, όταν εσύ δεν την ακολουθείς στο 100%. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι που προσπαθούμε να βελτιώσουμε σταδιακά.