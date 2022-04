Η tulle skirt επιστρέφει για να φέρει ρομαντισμό και fun στις εμφανίσεις μας

Οι τούλινες φούστες ή αλλιώς οι αγαπημένες tutus της Carrie Bradshaw, είναι η πιο πρόσφατη τάση που επιστρέφει το 2022

Statement και chunky κολιέ, πλατφόρμες, duster jackets — κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του 2010 περίπου, κομμάτια σαν αυτά κρύφτηκαν στο πίσω μέρος της ντουλάπας μας, και για αρκετό καιρό ξεχάστηκαν. Αλλά, ξέρετε πια, η μόδα και οι τάσεις κάνουν κύκλο: το ένα λεπτό, το TikTok χαρακτηρίζει κάτι άσχημο και το επόμενο, η ίδια τάση επανέρχεται και εντοπίζεται σε πασαρέλες και κόκκινα χαλιά.

Οι τούλινες φούστες ή αλλιώς οι αγαπημένες tutus της Carrie Bradshaw, είναι η πιο πρόσφατη τάση που επιστρέφει το 2022 ως μέρος της αισθητικής του balletcore και του regencycore που είναι trending. Είδαμε τις full skirt να εντάσσονται τόσο στις ανοιξιάτικες όσο και στις φθινοπωρινές συλλογές των σχεδιαστών και όταν η Gigi Hadid πόζαρε με τη δική της baby blue φούστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι τούλινες φούστες είναι κάτι περισσότερο από φανταχτερές και θηλυκές -μπορούν να είναι και χαλαρές και casual.

Έκαναν την εμφάνισή τους αρχικά στα runways της άνοιξης σε συλλογές όπως του Alexander McQueen και του Christian Siriano. Τώρα, οι celebrities και οι influencers τις φορούν, ενσωματώνοντάς τις στα outfit τους στο red carpet αλλά και πέρα από αυτό.

Αν δεν έχετε ήδη μία φούστα από τούλι κρυμμένη στη ντουλάπα σας, τώρα αξίζει να επενδύσετε σε μία νέα σε ουδέτερη ή pastel απόχρωση. Η τάση βρέθηκε ακόμη και στις φθινοπωρινές συλλογές των Brandon Maxwell, Off-White και Preen Βy Thornton Bregazzi.

Πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Gigi Hadid σε φωτογράφιση, στην Νέα Υόρκη, με baby blue φούστα από τούλι και έγινε το απόλυτο style inspo της άνοιξης.

Από την άλλη, η επιστροφή της Carrie Bradshaw στις οθόνες μας μέσα από το And Just Like That, απογείωσε την δημοτικότητα του trend.

Πώς θα την φορέσουμε; Mε T-shirts και πουκάμισα, sneakers και ballet flats, αλλά και chunky loafers και μποτάκια. Αν πάλι θέλετε να την εντάξετε σε μια βραδινή εμφάνιση, ένα platform heel όπως oι iconic Versace ή Valentino γόβες, είναι ιδανικό για ένα Y2K look.