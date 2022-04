Cosmic Gardens: Η νέα καμπάνια KALOGIROU για την Άνοιξη- Καλοκαίρι 2022 αποτελεί ωδή στη γοητεία του χρόνου

Έμπνευσή της καμπάνιας, το documentary “Grey Gardens”, η αληθινή ιστορία μαμάς και συνονόματης κόρης Edith Beale, θείας και ξαδέρφης της Τζάκι Κένεντι Ωνάση που ζούσαν απομονωμένες στα Xάμπτονς

Το σύμπαν της KALOGIROU αντανακλάται σε κάθε καρέ του fashion film και των φωτογραφιών για τη σεζόν Άνοιξη- Καλοκαίρι 2022. Η ποίηση συναντά την ουτοπία και τα όρια είναι ρευστά: ο χρόνος μένει στάσιμος ή τρέχει σε παράλληλες τροχιές; Η θάλασσα εκτείνεται στο άπειρο ή μήπως είναι ουρανός στην άκρη του ορίζοντα; Το μέλλον περπατάει δίπλα στο παρελθόν, άλλοτε τέμνονται κι άλλοτε απομακρύνονται. Η αλήθεια γίνεται virtual, το ρεαλιστικό μπλέκεται με το σουρεαλιστικό, οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό δεν υπάρχουν πια. Για τους πρωταγωνιστές, ο χώρος και ο χρόνος δεν υπακούν σε κανόνες. Καλωσορίζουν με μοναδικό τρόπο μια νέα εποχή, στην οποία ο καθένας έχει πλέον τη δυνατότητα να εφεύρει τον εαυτό που επιθυμεί.

Έμπνευσή της καμπάνιας, το documentary “Grey Gardens”, η αληθινή ιστορία μαμάς και συνονόματης κόρης Edith Beale, θείας και ξαδέρφης της Τζάκι Κένεντι Ωνάση που ζούσαν απομονωμένες στα Xάμπτονς και σ΄ έναν δικό τους, μαγικό κόσμο. Οι εκκεντρικές και στυλάτες Big Edie και Little Edie , όπως τις φώναζαν, ενώ ζούσαν απομονωμένες από τον έξω κόσμο, δημιουργούσαν καθημερινά δικές τους χαρακτηριστικές και άκρως στιλιστικές προτάσεις, περνώντας με αυτό τον τρόπο την καθημερινότητα τους, μακριά από τα όρια του χρόνου.

“This is a revolutionary costume”, συνήθιζαν να λένε στο Grey Gardens και στη νέα καμπάνια, η KALOGIROU, κάνει το πρώτο βήμα κι έρχεται να γιορτάσει με φως, τόλμη και χρώμα ακριβώς αυτό: το πως ο καθένας μας μπορεί να δημιουργήσει τον προσωπικό του «κόσμο» επιλέγοντας αυτά που μας χαρακτηρίζουν. Μέσα από την καμπάνια, η KALOGIROU αγκαλιάζει τις τάσεις της χρονιάς αλλά πρεσβεύει παράλληλα και τις διαχρονικές αξίες της.

Σχέδια όπως τα πολύχρωμα kitten mules που αστράφτουν, φίνα cage strap σανδάλια δίπλα στις slingback πλατφόρμες με chunky τακούνια, τα ιριδίζοντα πέδιλα, οι ιδιαίτερες tote handbags από ψάθα, οι εμβληματικές τσάντες ώμου, συνυπάρχουν αρμονικά με τις ανδρικές δημιουργίες, που μοιάζουν να ξεπηδούν από τη φαντασία. Η μήπως από την μνήμη; Καταφέρνει να συνδέσει τη σύγχρονη εποχή και τη διαχρονική ανάγκη για προσωπική ελευθερία και έκφραση. Η μια γενιά δίνει το χέρι στην επόμενη κι όλες οι τάσεις των μεγάλων οίκων μόδας συναντούν υποσχόμενα ταλέντα. H KALOGIROU είναι πάντα συνοδοιπόρος.

Το πριν και το μετά. Τα πλάνα είναι σφιχτά: ένα ζευγάρι παπούτσια διαδέχεται ένα ερωτευμένο ζευγάρι που χαλαρώνει σε μια βάρκα. Ένα ζευγάρι φλαμίνγκο διαδέχεται ένα ζευγάρι παιδιών που ξεδιψά από το ίδιο λάστιχο. Στο επόμενο πλάνο, γενιές και οράματα μπλέκονται, αλλά το στυλ παραμένει διαχρονικό. Βλέπουμε την κόρη και τη μαμά, ή μήπως ο χρόνος διαστέλλεται και βλέπουμε την ενήλικη εκδοχή της νεαρής γυναίκας; Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το κόκκινο της ελπίδας περπατά με βήμα αποφασιστικό δίπλα στο κύμα καλωσορίζοντας μια νέα εποχή.

Οι συντελεστές:

Creative Direction & set design: Νίκος Υφαντής

Film: Χρήστος Θεολόγου

Φωτογράφος: Rene Habermacher

Styling: Ντάντα Ιωαννίδου

Hairstyling: Jose Quilano

Makeup: Δήμητρα Αλτάνη

Οργάνωση Παραγωγής: This is Not Another Agency