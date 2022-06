Τα πιο elegant λευκά φορέματα που δεν θα βγάζουμε από πάνω μας αυτό το καλοκαίρι

Τα κομψά λευκά φορέματα του καλοκαιριού θα γίνουν το πιο βασικό κομμάτι της φετινής μας γκαρνταρόμπας

To καλοκαίρι το στιλ μας είναι αφιερωμένο στα ωραιότερα φορέματα. Άνετα, δροσερά και θηλυκά είναι το κομμάτι που δεν γίνεται να λείπει από την καθημερινή γκαρνταρόμπα μας.

Sixties και seventies florals, ψυχεδελικά σχέδια, καρό, πουά, animal print, τα μοτίβα μπορεί να πρωταγωνιστούν το φετινό καλοκαίρι ανάμεσα στις τάσεις, ωστόσο τίποτα μα τίποτα στον κόσμο, δεν μπορεί να συγκριθεί το καλοκαίρι με ένα λευκό φόρεμα. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να το φανταστούμε διαφορετικά: Tο φωτεινό λευκό, η μαυρισμένη επιδερμίδα και τα δερμάτινα σανδάλια είναι το go to look για εμάς με χρυσά κοσμήματα, ψάθινα αξεσουάρ και με μικρές παραλλαγές κάθε χρόνο.

Καλωσορίζουμε λοιπόν το καλοκαίρι 2022 με τα ωραιότερα λευκά φορέματα της αγοράς, αέρινα, κομψά, διαχρονικά. Ταιριάζουν σε όλες τις γυναίκες και αποτελούν μία εγγυημένα επιτυχημένη εμφάνιση.