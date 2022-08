Πώς να φορέσετε την τάση του sheer dress

Σχεδιαστές και celebrities μας δίνουν inspo

Στα πλαίσια της μεγάλης αναβίωσης της μόδας Y2K, η τάση του sheer dress, δηλαδή του ημιδιάφανου φορέματος ήταν αναμενόμενη. Το sexy και τολμηρό στιλ βρέθηκε ξανά στις ντουλάπες των σύγχρονων It girls για να αναδείξει τις καμπύλες τους. Kylie Jenner, η Lizzo και η Doja Cat είναι ανάμεσα στις διασημότητες που δεν φοβούνται να κάνουν ένα fashion statement. Tα brands και ιδίως τα ανερχόμενα,δεν έχασαν χρόνο και δημιούργησαν τις δικές τους εκδοχές -η Charlotte Knowles, η Nensi Dojaka και η Di Petsa παρουσίασαν μερικά εντυπωσιακά σχέδια.

Το see through φόρεμα φαίνεται too hot σε πολλές γυναίκες όμως αν φορεθεί σωστά, με στρατηγικό layering και γνώση της σιλουέτας, μπορεί να γίνει μια άκρως stylish πρόταση για κάθε ιδιαίτερη περίσταση ή βραδινή έξοδο. Τα ψυχεδελικά και λουλουδάτα prints είναι το στοιχείο που κυριαρχεί στα sheer dresses. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από τα αγαπημένα μας διαφανή φορέματα φορεμένα από κομψές celebrities.