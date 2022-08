Φόρεμα και cardigan: O συνδυασμός για ασυναγώνιστα φθινοπωρινά σύνολα

Οι ζακέτες και τα φορέματα είναι ο νέος αγαπημένος μου συνδυασμός. Καθώς περνάμε στο φθινόπωρο, μια ζακέτα νιώθει σαν ένα μικρό νεύμα στις cozy μέρες που ξέρουμε ότι έρχονται, αλλά όταν συνδυάζεται με ένα φόρεμα δίνει ακριβώς τη σωστή ποσότητα καλοκαιρινών vibes. Για μένα, τo κομψό combo είναι μια τέλεια επιλογή όταν αισθάνομαι ότι έχω βαρεθεί τα τζιν αλλά θέλω ακόμα μια έξυπνη-casual εμφάνιση. Είτε φοράω ένα slip φόρεμα σε στιλ Reformation είτε ένα μάξι, μια ζακέτα είναι το go to cover up.

Τα cardigans είναι παντού αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι οι πιο κομψές εκδοχές βρίσκονται πάντα σε γαλλικές εταιρείες όπως Maje, Sandro και Sézane. Στην πραγματικότητα, αν θέλετε να φέρετε παριζιάνικο αέρα στο καθημερινμό σας ντύσιμο, (και ποια δεν θέλει) αυτά τα brands πρέπει να είναι πάντα στο ραντάρ σας.

Eμείς στραφήκαμε σε μερικές από τις αγαπημένες μας influencers για inspo σχετικά με το πώς να φορέσουμε τον chic συνδυασμό.