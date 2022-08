Η Miu Miu επαναφέρει τις iconic μπαλαρίνες της και τώρα ναι, είμαστε έτοιμες για φθινόπωρο

Oι fashion editors έχουν ήδη αγοράσει το Miu Miu ballet pump 2.0

Οι κομψές, σατέν μπαλαρίνες μπορεί να μην είναι το πρώτο πράγμα που περιμένετε να δείτε σε μια φθινοπωρινή/χειμερινή πασαρέλα, ωστόσο η Miu Miu δεν έδωσε σημασία στις καιρικές συνθήκες και συνόδευσε τα looks της με άνετες down to earth αλλά ultra chic μπαλαρίνες, οι οποίες είναι τόσο δημοφιλείς που γρήγορα αναδεικνύονται στο παπούτσι της σεζόν.

Γυρνώντας μας πίσω στη συλλογή άνοιξη/καλοκαίρι 2016 του brand, η οποία για πρώτη φορά έφερε στο προσκήνιο τις cult μπαλαρίνες που δένουν με κορδέλα και είναι στολισμένες με δερμάτινα λουριά με μεταλλικές αγκράφες.

Αυτή την φορά οι μπαλαρίνες έρχονται σε πιο μίνιμαλ εκδοχή και διατίθενται σε μια σειρά αποχρώσεων όπως dusty blue, κόκκινο, ροζ και λευκό. Ένα για κάθε περίσταση, σωστά;

Oι fashion editors έχουν ήδη αγοράσει το Miu Miu ballet pump 2.0, συμπεριλαμβανομένης της Julia Hobbs η οποία έχει συνδυάσει τις δικές της με τα πάντα, από διχτυωτό παντελόνι μέχρι μίνι φορέματα, τόσο στο σπίτι όσο και στις διακοπές.

Εμπιστευτείτε μας, αυτό το slip-on παπούτσι είναι πολύ πιο ευέλικτο από ό, τι νομίζετε. Απλώς ρίξτε μια ματιά στα runway looks Miu Miu, όπου φορέθηκε πάνω από ριμπ κάλτσες και συνδυάστηκε με πλισέ midi φούστες, δερμάτινο shorts, micro mini skirts. Απλά ίσως είναι καλύτερα να τα αφήσετε στο σπίτι τις ημέρες με βροχή.

Για όσες πάλι εξακολουθούν να λαχταρούν την original, punk εκδοχή, θα χαρείτε να μάθετε ότι το brand τα επανέφερε επίσης σε μια σειρά από χρώματα και φινιρίσματα. Το Balletcore είναι επίσημα εδώ για να μείνει.