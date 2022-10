6 ιδέες layering για να αντιγράψετε μόλις η θερμοκρασία πέσει

Συγκεντρώσαμε 6 layering formulas για να αντιγράψετε αυτό το φθινόπωρο.

Μόλις μπήκαμε στον Οκτώβριο και αυτό σημαίνει ότι είμαστε πλέον στην καρδιά του φθινοπώρου. Παρά το γεγονός ότι ο καιρός είναι ακόμα αρκετά ζεστός για την εποχή ξέρουμε ότι οι κρύες μέρες δεν αργούν να έρθουν.



Αυτό σημαίνει ότι είναι πλέον η ώρα να αποχωριστούμε την less is more προσέγγιση στο ντύσιμο μας και να αρχίσουμε να ντυνόμαστε σιγά-σιγά σε layers. Για κάποιους η τεχνική του layering είναι ένα δύσκολο κατόρθωμα η τελειοποίηση αυτής της είναι πιθανό να απαιτήσει πολλές δοκιμές και πολλά λάθη, αλλά αυτό είναι και το πιο διασκεδαστικό κομμάτι.



Το layering μας επιτρέπει να προσθέσουμε βάθος στο στιλ μας παραμένοντας όμως πιστές σε αυτό. Είναι ένας μικρός αλλά αποτελεσματικός τρόπος να πειραματιστούμε με διαφορετικούς συνδυασμούς υφές χρώματα σιλουέτες χωρίς να χάσουμε τον εαυτό μας στη διαδικασία. Το παιχνίδι με τα διαφορετικά στοιχεία μπορεί να μας χαρίσει μερικά πραγματικά κομψά αποτελέσματα και να αλλάξει τη διάθεσή μας ακόμα και την αύρα μας.



Το layering από τη φύση του σχετίζεται με την άνεση τη λειτουργικότητα για αυτό και το προτιμούμε όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να το παρακάνετε. Πολλές φορές μπορείτε ακόμα και να αναδείξετε την ομορφιά ενός απλού κομματιού συνδυάζοντας το με ένα άλλο

Για να σας το κάνουμε πιο εύκολο συγκεντρώσαμε 6 layering formulas για να αντιγράψετε αυτό το φθινόπωρο.

Καρό blazer και μακρυμάνικο top

Instagram/@wanyizee

Oversized κασκόλ και chunky πλεκτό

Instagram/@annejohannsen

Shacket και pargo παντελόνι

Instagram/@abimarvel

Cozy πλεκτό και mini φούστα

Instagram/@its_brody

Turtleneck + Sweater Vest

Instagram/@simonenoa

Shirt Dress + Tailoring