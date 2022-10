Show Your Feelings: Η νέα capsule collection της Calzedonia είναι εδώ

Η Calzedonia στοχεύει αυτή τη φορά να αφηγηθεί τα συναισθήματα που νιώθουν οι γυναίκες μέσω της συλλογής Show your feelings.

Μετά την capsule collection A wish for you αφού το brand μίλησε - και έγραψε - για τις επιθυμίες – αλλά και μοιράστηκε τα γυναικεία πάθη με τη συλλογή Share your Passion, η Calzedonia στοχεύει αυτή τη φορά να αφηγηθεί τα συναισθήματα που νιώθουν οι γυναίκες μέσω της συλλογής Show your feelings.

Η δύναμη του Sharing επηρεάζει τα συναισθήματα που νιώθουμε, συναισθήματατα γραμμένα στο χέρι με κομψά black-on-black γράμματα κάτα μήκος του ποδιού. Ευτυχία, ανεκπλήρωτα όνειρα, αγάπη, ευγνωμοσύνη και κάποιες φορές… bad mood: στιγμιαία, εντυπωσιακά μηνύματα που τραβούν τα βλέμματα, δημιουργούν άψογα καλσόν που ταιριάζουν με κάθε εμφάνιση.

Πέντε μοντέλα με περίτεχνα σχέδια απεικονίζουν 5 διαφορετικά συναισθήματα και συνοδεύουν τις γυναίκες από μέρα σε μέρα.