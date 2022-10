Maya Hawke: Ποζάρει για τη νέα καμπάνια Calvin Klein και δείχνει τι θα πει «αυθεντικά sexy»

To λεγόμενο και «Maya Hawk sexy»

Η Maya Hawke, κόρη της Uma Thurman και του Ethan Hawke και ηθοποιός μόλις έκλεισε τα 24. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά μεγάλη για να έχει ζήσει πραγματικά τη χρυσή εποχή των εφηβικών ταινιών Y2K, αλλά πρωταγωνίστησε πρόσφατα στο Do Revenge, μια ταινία του Netflix που είχε επιρροές σχεδόν από όλες τις εμβληματικές ταινίες εκείνης της εποχής. Είναι πολύ νέα για να έχει ζήσει την ακμή των θρύλων του Hollywood όπως η Joanne Woodward και ο Paul Newman -του ζευγαριού που ήταν το θέμα του πιο πρόσφατου ντοκιμαντέρ του πατέρα της Ethan Hawke, The Last Movie Stars- αλλά του έδωσε συμβουλές για το γύρισμα. Και γεννήθηκε έξι χρόνια μετά τις εμβληματικές διαφημίσεις του 1992 του Calvin Klein με την Kate Moss που οδήγησαν σε ένα νέο κύμα, περισσότερο raw και λιγότερο glam σεξαπίλ, αλλά πρωταγωνίστησε στην τελευταία καμπάνια εσωρούχων του brand. Kαι είναι υπέροχη.

Τα πρόσφατα έργα της Hawke μπορεί να αποπνέουν νοσταλγία, αλλά ένα από τα ταλέντα της είναι να κοιτάζει το παρελθόν με μια φρέσκια ματιά. «Ο πειρασμός να προσπαθήσεις να γίνεις κάποιος άλλος ή να δοκιμάσεις πράγματα που έχουν ήδη αποδειχθεί ότι λειτουργούν, είναι τόσο δυνατός», λέει σε πρόσφατη συνέντευξη. «Αλλά προσπάθησα και απέτυχα. Οπότε πρέπει απλώς να καταλάβω πώς να δουλέψω με ό,τι κι αν είναι αυτό που είμαι εγώ».

Φυσικά, αυτό δεν εμποδίζει τους ανθρώπους να κάνουν συγκρίσεις, ειδικά όταν δημιουργούν φωτογραφίες εμπνευσμένες από αυτές που είναι χαραγμένες στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας. «Υπήρχαν στιγμές που γυρίζαμε την καμπάνια και οι άνθρωποι μου έδειχναν αυτές τις εικόνες της Κate Moss και μου έλεγαν: "Θέλουμε να είναι έτσι!"» λέει η Hawke. «Και είπα, "Ναι… φυσικά, ναι". Όλοι θέλουν όλα να φαίνονται έτσι! Αυτό είναι τελειότητα!».

Υπάρχει ένα στιγμιότυπο στην καμπάνια που αποτελεί άμεση αναφορά στη Moss που σήκωνε το Calvin Klein σουτιέν της, στη δεύτερη καμπάνια της για την εταιρία το 1993. Η Hawke σχολίασε αυτήν ακριβώς τη φωτογραφία λέγοντας ότι είναι η αγαπημένη της. Η πόζα είναι παρόμοια, αλλά η φωτογραφία της Hawke εξακολουθεί να είναι διαφορετική.

Ήταν κάτι που ονειρευόταν με τον φωτογράφο Gray Sorrenti (ο πατέρας του οποίου, Mario Sorrenti, φωτογράφισε την περίφημη καμπάνια του Calvin Klein το 1993 με την Moss). «Μου αρέσει να φοράω αυτά τα boxers για να κοιμηθώ», λέει η νεαρή ηθοποιός. «Και σκεφτήκαμε "Γιατί δεν προσπαθούμε να αποτυπώσουμε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο αισθάνομαι πραγματικά σέξι;"».

Η γενιά της αγαπά —και μερικές φορές απαιτεί— την αυθεντικότητα. Και η φωτογραφία της Hawke είναι τόσο αυθεντική την ώρα που η νεολαία του σήμερα, καθώς προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να είσαι sexy σε εξαιρετικά anti-sexy στιγμές. «Θυμάμαι ότι ήθελα πραγματικά να καταλάβω τι σημαίνει να είσαι σέξι ως έφηβη», λέει η Hawke, απαριθμώντας διαφορετικά αρχέτυπα. «Υπάρχει το Victoria’s Secret sexy. Και μετά, υπάρχουν τα εσώρουχα της μητέρας σου… όπως το La Perla σεχυ. Και μετά, υπάρχει το Calvin Klein sexy — και αυτό είναι το μόνο brands που είδα ότι ήταν το είδος sexy που ήθελα να γίνω».