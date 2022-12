Jewelry always fits! Διαχρονικά κοσμήματα που αξίζει να προσθέσετε στην κοσμηματοθήκη σας

Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε σε κοσμήματα με διαχρονική αξία

Τα κοσμήματα είναι μία πολύ ιδιαίτερη κατηγορία από μόνη της. Μας θυμίζουν τις προηγούμενες γενιές, οι αναμνήσεις των οποίων μπορούν να χωρέσουν σε ένα κουτάκι. Κειμήλια από τη γιαγιά, που αποτελούν διαχρονική αξία αλλά και κοσμήματα που θέλουμε να φοράμε συνέχεια ή που επιλέγουμε για ξεχωριστές περιστάσεις.

Ένα minimal δαχτυλίδι, ένα κλασικό βραχιόλι, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που ολοκληρώνει σωστά ένα outfit. Αυτή η τελευταία πινελιά που φοράμε λίγο πριν βγούμε από το σπίτι μας και που δεν θέλουμε να «φωνάζει» υπερβολή. Με μία βόλτα στο Golden Hall βρήκαμε όλα εκείνα τα κοσμήματα που θα μας βάλουν σε γιορτινό κλίμα, χωρίς να γίνεται too much το look μας.

Κάναμε μία βόλτα και βρήκαμε τα διαχρονικά κοσμήματα που αξίζουν μία θέση στην κοσμηματοθήκη μας. Και όχι μόνο για τις γιορτές που πλησιάζουν.

Τα εντυπωσιακά δαχτυλίδια

photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Ακόμα και αν δεν είσαι fan των μεγάλων δαχτυλιδιών, αυτό το σετ που συνδυάζει το χρώμα με την πέρλα, είναι μία επιλογή που φοριέται από το πρωί ως το βράδυ. Για την ακρίβεια, δύο σε ένα.

i-D FINEJEWELLERY

Το minimal necklace

photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Για εσάς που αγαπάτε την απλότητα αλλά χρειάζεστε κάτι στον λαιμό σας που να μην κλέβει τις εντυπώσεις, αλλά να δηλώνει την παρουσία του, αυτό το κολιέ από λευκόχρυσο και με διαμάντια είναι μία κομψή και διαχρονική επιλογή.

ANATOL

Το statement δαχτυλίδι

photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Αφού μιλάμε για γιορτές, δεν γίνεται να μην βάλουμε λίγο χρώμα στο στιλ μας. Ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι με χρώμα ολοκληρώνει σωστά ένα εορταστικό σύνολο και δίνει λίγο παραπάνω glam ακόμα και σε ένα μονόχρωμο outfit. Το επιτρέπει και η περίσταση εξάλλου.

KESSARIS

Τα chic σκουλαρίκια

photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Υπάρχει και η εκδοχή των clips, για τις κυρίες που δεν έχουν τρυπημένα αυτιά (όπως εγώ), αλλά θεωρούν μισή την εμφάνισή τους χωρίς σκουλαρίκια. Βρήκαμε την πιο chic εκδοχή τους, σε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που θα είναι διαχρονικά στη μόδα.

LIANA VOURAKIS

Το «από γενιά σε γενιά» δαχτυλίδι

photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Αν υπάρχει ένα δαχτυλίδι που ξέρουμε ότι είναι πάντα in style και πολύ πιθανό να έχουμε κρατημένο από τη γιαγιά μας, αυτό είναι η πέρλα. Με έναν αέρα από άλλη εποχή, ταιριάζει με οτιδήποτε φορέσουμε, πολύ απλά επειδή δεν χάνεται στον χρόνο.

PENTHEROUDAKIS

Το χρυσό βραχιόλι

photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Όχι όμως το φορτωμένο, που θα σκεφτείς δύο φορές προτού το βάλεις. Αυτό με τη λεπτή χρυσή αλυσίδα, ένα ιδιαίτερο σχέδιο και μία απλότητα που δένει αρμονικά με τις γιορτές αλλά και την καθημερινότητά σου.

LALAOUNIS