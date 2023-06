And Just Like That: Πόσο κοστίζουν τα ψώνια της Carrie Bradshaw στο νέο τρέιλερ της σειράς;

Φαίνεται ότι η Carrie δεν άλλαξε συνήθειες

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του And Just Like That το σχολιαστικό fashion προφίλ στο Instagram Diet Prada το πέρασε από «κόσκινο» και προφανώς το πρώτο πράγμα που σχολίασε είναι τα ψώνια της Carrie Bradshaw, κατά κόσμον Sarah Jessica Parker.

Πόσο λέτε να κοστίζουν όλα αυτά;

Στην επικείμενη σκηνή οι τσάντες και τα όμορφα κουτιά, που περιτριγυρίζουν την Carrie στο τρέιλερ είναι Gucci, Valentino, Loewe, Giuseppe Zanotti και άλλα. Οι τιμές αυτών των παπουτσιών κυμαίνονται από τα $730 μέχρι και τα $1,070 δολάρια, σύμφωνα πάντα με το Diet Prada. Μόνο παπούτσια βέβαια βλέπουμε εμείς και συνολικά κοστίζουν $7,918 δολάρια.

Όπως μπορεί να θυμάστε και από το Sex and the City, η Carrie είχε μια εμμονή με τα παπούτσια και τη συνήθεια να ξοδεύει περισσότερα από όσα βγάζει. Αυτή τη σεζόν όμως η πρωταγωνίστρια δεν έχει κανένα οικονομικό θέμα και όπως σχολιάζει και το Diet Prada «Ευτυχώς διότι οι ημέρες όπου τα Manolo Blahnik κόστιζαν 395 δολάρια έχουν περάσει προ πολλού».

Δείτε το τρέιλερ της νέας σεζόν εδώ!