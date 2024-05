Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φοράει τη νέα εκδοχή της εμβληματικής tutu που είχε λανσάρει το 1998

Στα γυρίσματα του And Just Like That

Η τρίτη σεζόν της σειράς, And Just Like That με πρωταγωνίστρια τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, όπως σε έχουμε ενημερώσει στο παρελθόν είναι γεγονός και ελπίζουμε να είναι η καλύτερη -αχ, μακάρι.

Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και επισήμως και ξέρουμε πως ανυπομονείς και εσύ να έρθει η στιγμή που θα την παρακολουθήσεις για να δεις που θα πάει αυτή τη φορά η ιστορία.

Οι πρώτες φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει στα σόσιαλ μίντια, όμως αυτή που μας τράβηξε την προσοχή είναι και ο λόγος αυτού του άρθρου και την βλέπεις παρακάτω.

Σε αυτήν λοιπόν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κυκλοφορεί στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα outfit που μας ταξιδεύει πολλά χρόνια πίσω και είναι σαφώς εμπνευσμένο από τους τίτλους αρχής του Sex and the City.

Το look της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Το κομμάτι -πρωταγωνιστής είναι μια ροζ παστέλ φούστα που φέρνει αμέσως στο μαυλό την ανάλογη tutu -σίγουρα τότε θα είχες αποκτήσει και εσύ τη δική σου, ή μετά βλέποντας τις επαναλήψεις.

Αντί για φανελάκι η ηθοποιός επιλέγει να τη σετάρει με μια αέρινη μπλούζα στο χρώμα της μέντας με ενσωματωμένο φουλάρι που είναι δεμένο σε φιόγκο.

Το look της ολοκληρώνεται υποδειγματικά με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες γόβες, στην ίδια απόχρωση με τη μπλούζα και την τσάντα Jackie του οίκου Gucci, διακοσμημένη με πολύχρωμους κρυστάλλους.

Τι πιστεύουμε βλέποντας αυτό το look

Ναι, μιλάμε για την εμφάνιση -σήμα κατατεθέν όχι απλά της Κάρι Μπράντσο αλλά και ολόκληρης της σειράς -στο Sex and the City φυσικά αναφερόμαστε.

Τώρα, η αναφορά αυτή ίσως ήταν τυχαία -κάτι που δεν θέλουμε να το πιστέψουμε με τίποτα, ή οι δημιουργοί της σειράς, άκουσαν επιτέλους τους φαν και αποφάσισαν να την κάνουν να μοιάζει περισσότερο στο Sex and the City.

Τι από τα δύο ισχύει τελικά θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Ελπίζουμε πάντως να είναι το δεύτερο.