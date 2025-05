Η Ριάνα στη Νέα Υόρκη με την πιο απροσδόκητη τσάντα σε σχήμα γαλλικής μπαγκέτας

Για ακόμη μια φορά η Ριάνα έκανε μια εκκεντρική εμφάνιση

Η Ριάνα μάς έχει συνηθίσει σε εντυπωσιακές αλλά και εκκεντρικές εμφανίσεις, με την πιο πρόσφατη να εντυπωσιάζει τους θαυμαστές της για την επιλογή της τσάντας της.

Η Ριάνα η οποία ανακοίνωσε την τρίτη εγκυμοσύνη της με τον σύντροφό της A$AP Rocky ενόψει του Met Gala 2025, έκανε μια δημόσια casual εμφάνιση στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα τύπου polo μπλουζάκι και ένα άνετο χαμηλοκάβαλο τζιν. Φυσικά όμως δεν ήταν αυτό που ενθουσίασε στην εμφάνισή της αλλά η τσάντα σε σχήμα μπαγκέτας που κρέμασε στον ώμο της.

Η 37χρονη ιδρύτρια του οίκου Fenty Beauty κράτησε μια μεγάλη έκδοση της Baguette Bag από τη φθινοπωρινή συλλογή του 2023 ανδρικών ρούχων του brand Fendi, από ύφασμα shearling η οποία κοστίζει 1.350 δολάρια.

