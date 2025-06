Το bloomer shorts είναι η επόμενη hot τάση του καλοκαιριού και, ολοένα και περισσότερες γυναίκες της μόδας το προσθέτουν στις συλλογές τους.

Τα bloomer shorts γνώρισαν άνθιση τον 19ο αιώνα και εδραιώθηκαν ως μια υγιεινή και άνετη εναλλακτική λύση στα βαριά, στενά φορέματα που φορούσαν οι Αμερικανίδες. Πιο μακριά από τα σημερινά σχέδια, τα bloomer shorts είχαν πάρει το όνομά τους από την πιο γνωστή υποστηρίκτριά τους, την ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Αμέλια Μπλούμερ, και κατά τον 19ο με 20ο αιώνα οι γυναίκες τα φορούσαν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στις αθλητικές τους δραστηριότητες.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, από την περασμένη σεζόν τα σορτς στο στιλ αυτό έχουν κάνει δειλά – δειλά την εμφάνισή τους ενώ οίκοι υψηλής ραπτικής όπως Chloé και Posse, έχουν τα πρωτεία αυτής της τάσης, καθώς τα έχουν επαναπροσδιορίσει.

Bloomer shorts: Πώς θα φορέσεις το πιο άνετο σορτς του καλοκαιριού

Τι κάνει αυτά τα shorts τόσο αγαπητά στο fashion κοινό όμως; δεν είναι μόνο η γραμμή τους και η άνεση που προσφέρουν, αλλά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα ευέλικτα, τα καθιστά fashion go – to κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας αυτό το καλοκαίρι.

Τα bloomer shorts ταιριάζουν με κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας και μπορεί να δημιουργήσει αέρινα και δροσερά looks. Ενδείκνυνται για ρομαντικά καλοκαιρινά looks, σκέψου ένα t-shirt με τύπωμα, bloomer shorts με print, μενταγιόν με charms και σανδάλια ή σκέψου πόσο cool θα δείχνει με ένα αέρινο λινό πουκάμισο και το μπικίνι σου στα looks παραλίας.

Αυτό το καλοκαίρι τα bloomer shorts έρχονται σε διάφορα υφάσματα, βαμβακερά και διάφανα, με print ή μονόχρωμα, με βολάν στο τελείωμα ή σε κατά μήκος, επιπλέον, μπορείς να τα φορέσεις τόσο με sneakers, όσο και με μπαλαρίνες ή πέδιλα, ενώ στην αγορά θα βρεις bloomer shorts με prints αλλά και μονόχρωμα που συνδυάζονται άψογα, τόσο με πουκάμισα όσο και t-shirts.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές από τις πιο κομψές εμφανίσεις για να πάρετε έμπνευση

