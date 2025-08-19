Coco Chanel, η γυναίκα που άλλαξε τα δεδομένα της μόδας – 5 + 1 σπουδαίες δημιουργίες της

Σαν σήμερα, 19 Αυγούστου του 1883, γεννήθηκε μια γυναίκα που δεν δημιούργησε απλά iconic fashion items, επαναπροσδιόρισε ολόκληρη τη μόδα

Ο λόγος για τη Gabrielle Coco Chanel, η οποία δεν ήταν απλώς μια σχεδιάστρια μόδας, ήταν μια πραγματική επαναστάτρια που κατάφερε να διαλύσει τα στερεότυπα της μόδας, να απαλλάξει τις γυναίκες από τα στενά κορσέ και τις κοινωνικές προκαταλήψεις και να τους δώσει, όχι μονάχα ρούχα για τη γκαρνταρόμπα τους αλλά ελευθερία και αυτοπεποίθηση για μια ζωή.

Η Chanel δίδαξε στις γυναίκες πως η άνεση και το στιλ μπορούν να συνυπάρχουν. Μεταξύ άλλων, έφερε το ανδρόγυνο στιλ, έκανε το jersey ύφασμα κομψό και το μαύρο χρώμα σέξι, με αφορμή την ημέρα της γέννησής της λοιπόν ξεχωρίσαμε τις πιο εμβληματικές δημιουργίες της Coco Chanel που άλλαξαν τα δεδομένα της μόδας.

5 + 1 σπουδαίες δημιουργίες της Coco Chanel

Το Little Black Dress

Το 1926, η Chanel παρουσίασε το πλέον διαχρονικό κομμάτι της ιστορίας της μόδας: το little black dress. Μέχρι τότε, το μαύρο χρώμα ήταν συνδεδεμένο με το πένθος, η Chanel όμως το επαναπροσδιόρισε και το μετέτρεψε σε απαραίτητο κομμάτι κάθε γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Το Ταγιέρ από τουίντ

Εμπνευσμένο από τα αντρικά σακάκια και τη ζωή της Chanel στη Σκωτία, το ταγιέρ από τουίντ έφεραν μια νέα εποχή στη γυναικεία ένδυση. Ήταν θηλυκό αλλά και άνετο, κομψό και κολακευτικό. Η Jackie Kennedy το έκανε παγκοσμίως γνωστό κι από τότε δεν έχει φύγει λεπτό από τη μόδα.

Η τσάντα 2.55

Η πρώτη τσάντα που σχεδιάστηκε για να αφήνει τα χέρια ελεύθερα στις γυναίκες ήταν εκείνη της Chanel την οποία εμπνεύστηκε από τους ιμάντες των στρατιωτικών τσαντών. Τη δημιούργησε το 1955, με αλυσίδα και καθαρές γραμμές, μια επιτομή της απλότητας και της πολυτέλειας.

Το πουλόβερ από jersey

Ένα μέχρι τότε άκρως ανδρόγυνο item, έγινε fashion statement χάρη στη Chanel. Το jersey πουλόβερ, χωρίς κουμπιά και κορδόνια, ήταν επανάσταση για την εποχή, η «εφεύρεσή» της όμως έδωσε ελευθερία κινήσεων και στις γυναίκες προσφέροντάς τους με αυτό την γοητεία της ανεπιτήδευτης κομψότητας.

Οι δίχρωμες slingback γόβες & μπαλαρίνες

Το 1957, η Chanel παρουσίασε το απόλυτο παπούτσι: δίχρωμο, μπεζ με μαύρο, με τακούνι μόλις 5 εκατοστά, κάτι που το έκανε άνετο και κομψό ταυτόχρονα. Το μπεζ "επιμηκύνει" το πόδι, ενώ το μαύρο καλύπτει τις φθορές στην άκρη.

Το άρωμα Chanel No. 5

Το 1921, η Chanel λάνσαρε το No. 5, ένα άρωμα που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Μοντέρνο και τολμηρό, έγινε αμέσως ανάρπαστο. Η minimal φιάλη και το μυστηριώδες άρωμα το μετέτρεψαν σε παγκόσμιο φαινόμενο και, μέχρι σήμερα, το No. 5 παραμένει ο ορισμός της διαχρονικής πολυτέλειας.

