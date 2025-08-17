Πώς η αντισυμβατική Mae West απελευθέρωσε τις γυναίκες

Η Mae West ήταν μια πρωτοπόρος που άλλαξε με τις εμφανίσεις της μια για πάντα την εικόνα της γυναίκας στο Χόλιγουντ και στην κοινωνία

Γεννημένη στο Μπρούκλιν σαν σήμερα, 17 Αυγούστου το 1893, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στα 40 της χρόνια, έχοντας ήδη μια μακρά καριέρα στο βωβό θέατρο και το vaudeville. Γνωστή για το αιχμηρό της χιούμορ και την ακαταμάχητη σεξουαλική αύρα της, κέρδιζε και παράλληλα εξόργιζε τους κριτικούς και τις αρχές της εποχής, όπως αναφέρεται στη Film Costume Collectio.

Η εκκεντρική προσωπικότητα της Mae West και το στιλ της

Είχε πλήρη καλλιτεχνικό έλεγχο πάνω στις ταινίες της, έγραφε τα σενάρια των περισσότερων και υπήρξε η υψηλότερα αμειβόμενη ηθοποιός της δεκαετίας του ’30.

Η εκκεντρική της προσωπικότητα και το στιλ της ήταν εξίσου θρυλικά. Τα ρούχα της έπρεπε να είναι αρκετά στενά για να αναδεικνύουν τη θηλυκότητα της αλλά και αρκετά κομψά ώστε να εκπέμπουν κύρος και αριστοκρατία. Όπως αναφέρεται στο Film Costume Collection, ήταν ιδιαίτερα αυστηρή με τις εμφανίσεις της και φρόντιζε ακόμα οι φωτογραφίες της να περνούν πρώτα από το δικό της «φίλτρο».

Ενέπνευσε Schiaparelli και Dalí

Τα εντυπωσιακά καπέλα της, τα ψηλά της τακούνια και τα εκκεντρικά κοστούμια της ήταν σχεδιασμένα για να κολακεύουν τη σιλουέτα της και να την αναδεικνύουν.

Γεμάτη αυτοπεποίθηση και σεξαπίλ η Mae West αναδείκνυε με τον καλύτερο τρόπο τις καμπύλες της χωρίς να λογαριάζει τα ταμπού της εποχής, μάλιστα, η Elsa Schiaparelli εμπνεύστηκε το μπουκάλι του θρυλικούς αρώματός της «Shocking» από τη σιλουέτα της ενώ, όπως λέγεται, ο Salvador Dalí ο οποίος ήταν επίσης μεγάλος θαυμαστής της, εμπνεύστηκε από εκείνη τον διάσημο καναπέ του, Mae West Lips.

Σύμβολο της γυναικείας ενδυνάμωσης

Με την ταινία του 1933, She Done Him Wrong έγινε σύμβολο μιας επαναστατικής γυναικείας σιλουέτας, με έντονη μέση και πολυτελείς υφές που θύμιζαν τη δεκαετία του 1890. Το ύφος της, που γοήτευσε τόσο το κοινό όσο και το Παρίσι, προκάλεσε ένα κύμα επιστροφής σε μεγάλες, φαρδιές φούστες, μεγάλα καπέλα και υπερβολικά αξεσουάρ.

Δεν συμμορφώθηκε ποτέ με τα στερεότυπα της εποχής της και, διατήρησε μέχρι το τέλος την εκκεντρική, «προκλητική» για τα δεδομένα της εποχής, εικόνα της. Αν και μερικοί τη θεωρούσαν ξεπερασμένη στις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της, το θρυλικό της στιλ και η ακαταμάχητη προσωπικότητά συνεχίζουν να εμπνέουν και να γοητεύουν μέχρι σήμερα.



Όταν συνελήφθη από την αστυνομία



Στιγμή – σταθμός στην καριέρα της μπορεί να θεωρηθεί και όταν μπήκε στη φυλακή, στις 9 Φεβρουαρίου του 1927. Συνελήφθη όταν πήγε στα παρασκήνια της παράστασης του θεατρικού της έργου «Sex», ένα αμφιλεγόμενο έργο σε μια εποχή που η αμερικανική κουλτούρα δεχόταν ολοένα και μεγαλύτερο έλεγχο και λογοκρισία.







Δέκα ημέρες αργότερα, όπως διαβάζουμε στο pbs.org, η West κατηγορήθηκε για άσεμνη συμπεριφορά που αποσκοπούσε στη διαφθορά της ηθικής των νέων και καταδικάστηκε σε δέκα ημέρες φυλάκισης σε πτωχοκομείο, κάτι που, όπως φάνηκε αργότερα δεν την απασχόλησε καθόλου.



Αφού αφέθηκε ελεύθερη η ίδια είχε δηλώσει πως ο χρόνος που πέρασε στη φυλακή άξιζε κάθε ίχνος δημοσιότητας και παραδέχθηκε πως η προσοχή των μέσων ενημέρωσης της έδωσε σημαντική ώθηση στην καριέρα της, ενώ το μόνο πράγμα που την ενοχλούσε ήταν ότι έπρεπε να φοράει βαμβακερά εσώρουχα.

