5 τάσεις που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο και πρέπει να γνωρίζεις από τώρα

Μπορεί να διανύουμε ακόμα τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, όμως ο κόσμος της μόδας μας έχει ήδη προετοιμάσει για τις εμφανίσεις του φθινοπώρου

Οι πασαρέλες των οίκων μόδας με τις συλλογές τους Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 ήταν γεμάτες έμπνευση και απέδειξαν πως τα καθημερινά looks μπορούν να έχουν μια δόση πολυτέλειας και άνεσης χωρίς κόπο, με τις υφές και τις σιλουέτες να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από τα regimental jackets έως τα shaggy accessories, το φθινόπωρο του 2025 αναδεικνύεται ως μια σεζόν που δεν φοβάται να πειραματιστεί με τις υφές, τα χρώματα και τις εντάσεις.

Οι τάσεις που θα δούμε το φθινόπωρο

Regimental Jackets

Η τάση των regimental jackets έχει αναδειχθεί σε βασικό στοιχείο της σεζόν FW25. Οίκοι όπως οι Dior, Giorgio Armani και Chloé τα παρουσίασαν σε εντελώς διαφορετικές αλλά εντυπωσιακές εκδοχές. Τα σακάκια που θυμίζουν στρατιωτική στολή αλλά με couture φινέτσα δίνουν σε κάθε εμφάνιση έναν μοναδικό δυναμισμό.



Shaggy Accessories

Η υφή της γούνας εξακολουθεί να κυριαρχεί και αυτή τη σεζόν, ιδιαίτερα μέσα από shaggy αξεσουάρ όπως για παράδειγμα κασκόλ. Οίκοι όπως οι Prada και Dior απέδειξαν πως μπορούν να απογειώσουν ακόμα και το πιο απλό outfit.



Ρομαντισμός σε κάθε λεπτομέρεια

Οι λεπτομέρειες όπως δαντέλες, βολάν έρχονται να δώσουν μια ανάσα ανεμελιά στη χειμωνιάτικη αίσθηση. Οίκοι όπως Ralph Lauren, Chloé και McQueen τα ανέδειξαν συνδυάζοντάς τα με σακάκια ή trench coats.

Rustic aesthetic

Τα barn jackets αναδεικνύονται σε μία από τις πιο hot τάσεις της περσυνής και φθινοπωρινής σεζόν 2025. Οίκοι όπως οι Prada, Miu Miu, Burberry και Loro Piana έδωσαν νέα ζωή σε αυτό το εμπνευσμένο από εργασία casual κομμάτι, προσθέτοντας luxury στοιχεία όπως velvet γιακάδες, trendy quilting ή statement prints



Pencil Skirts

Η pencil skirt θα είναι και το φθινόπωρο must have item, άκρως ανανεωμένο όμως. Θα τη δούμε σε bold αποχρώσεις, όπως την παρουσίασε ο οίκος Saint Laurent, δερμάτινες όπως του οίκου Fendi αλλά και με παιχνιδιάρικη διάθεση όπως εκείνες της Miu Miu.