Το χρώμα που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο – Πώς να το φορέσεις από τώρα

Το χρώμα που θα βλέπουμε παντού απογειώνει τόσο τη διάθεση όσο και το στιλ

To σωστό χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάζει τη διάθεσή μας, να μας δίνει αυτοπεποίθηση και να κάνει ακόμα και το πιο basic look να ξεχωρίζει.



Του μεταβατικούς μήνες, στην προκειμένη περίπτωση το φθινόπωρο, όπου η φύση αλλάζει χρώματα και η καθημερινότητά μας αποκτά νέους ρυθμούς, το κατάλληλο χρώμα μπορεί να μεταμορφώσει ένα look με το χρώμα του φετινού φθινοπώρου να κάνει θαύματα. Ο λόγος για το μουσταρδί χρώμα.



Στις πασαρέλες για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 το είδαμε παντού. Από τον οίκο Saint Laurent που το συνδύασε με αποχρώσεις toffee μέχρι την Prada που αντικατέστησε τη λευκή μπλούζα, το μουσταρδί είναι το απόλυτο χρώμα για την εποχή, με τις οι πιο κομψές γυναίκες της μόδας το φορούν από τώρα.



Πώς να φορέσεις το μουσταρδί από τώρα

Ούτε πολύ φωτεινό, ούτε πολύ μουντό, το μουσταρδί είναι η εναλλακτική του βουτυρένιου κίτρινου, που προσφέρει βάθος, κομψότητα και ένα ανεπιτήδευτο στιλ που ταιριάζει σε όλες τις γυναίκες.



Το δυνατό στοιχείο του μουσταρδί είναι η προσαρμοστικότητά του. Συνδυάζεται τέλεια με γήινους τόνους όπως είναι το μπεζ, το καφέ και το χακί αλλά ταιριάζει και με έντονες αποχρώσεις όπως το φούξια, το πράσινο ή το μπορντό.

Πάρε έμπνευση από τις πιο κομψές γυναίκες της μόδας

