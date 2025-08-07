Οι street style εμφανίσεις στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης που θα ορίσουν το φθινοπωρινό στιλ

Από τα δερμάτινα jackets στα prints, όσα θα βλέπουμε στη μόδα του φθινοπώρου

Εκεί που η μόδα είναι ανεπιτήδευτα κομψή και γεμάτη έμπνευση, στους δρόμους της Κοπεγχάγης, με αφορμή της Εβδομάδας Μόδας οι street style εμφανίσεις μάς δείχνουν τις τάσεις του φθινοπώρου.

Λίγο πριν λήξει η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης οι οίκοι μόδας παρουσιάζουν τις συλλογές τους για τη σεζόν άνοιξη/ καλοκαίρι 2026, με τις πιο φινετσάτες γυναίκες της μόδας να δίνουν το «παρών» χαρίζοντας την απαραίτητη στιλιστική έμπνευση, όχι μονάχα για τον Αύγουστο αλλά και για το Φθινόπωρο.

Στους δρόμους διάσημες γυναίκες, ξακουστές για τη φινέτσα και το στιλ τους, όπως η Rita Montezuma, η Nina Sandbech και η Sophia Geiss, φόρεσαν μερικά από τα μεγαλύτερα trends της εποχής, το polka dot, τις σαγιονάρες, τις δαντέλες, τα jorts, τα PVC heels και τα μεταξωτά μαντήλια ενώ άλλες επέλεξαν από την γκαρνταρόμπα τους τα πιο ζεστά υφάσματα.

Οι street style εμφανίσεις στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης που θα ορίσουν το στιλ του φθινοπώρου

Χρώματα και υφές, athleisure αισθητική με ένα όμως elegand twist, gingham, snakeskin και cowprint ήταν μονάχα μερικά από όσα είδαμε και πρόκειται να ορίσουν το στιλ μας το φθινόπωρο, για να γνωρίζεις λοιπόν τις θα φορεθεί πιο πολύ από τη νέα σεζόν έχουμε συγκεντρώσει μερικές από τις πιο στιλάτες εμφανίσεις στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Πάρε στυλό και χαρτί και σημείωσε τις μεγαλύτερες τάσεις

