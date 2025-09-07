Pamela Hanson: The '90s: Ένα νέο φωτογραφικό βιβλίο αποτυπώνει με νοσταλγία την επίδραση των ΄90s
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
7 Σεπτεμβρίου 2025
Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες εμπειρίας πίσω από την κάμερα, η Hanson έχει εκδώσει βιβλία και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας ενώ τα έργα της φυλάσσονται στη μόνιμη συλλογή του Smithsonian.
Το project Pamela Hanson: The '90s εδραιώνει κατά βάση την κληρονομιά της ως μία από τις καθοριστικές φωνές της φωτογραφίας μόδας.
Pamela Hanson: The '90s: Ένα νέο φωτογραφικό βιβλίο αποτιπώνει τη νοσταλγία των ΄90s
Πρόκειται για ένα βιβλίο- οπτική ερωτική επιστολή προς τα supermodels και τις μούσες που καθόρισαν τη δεκαετία - Kristen McMenamy, Christy Turlington, Carla Bruni, Stephanie Seymour, Eva Herzigová, Milla Jovovich και Linda Evangelista.
Μέσα από τα editorial περιοδικών και μέσα από τις στιγμές στα παρασκήνια, η φωτογράφος αποτυπώνει τη νεανική ζωντάνια, την ελευθερία και τη χαρά που διαμόρφωσαν τη χρυσή εποχή της μόδας, αποκαλύπτοντας ένα γυναικείο βλέμμα που καταγράφει τις γυναίκες όχι μόνο ως είδωλα αλλά και ως άτομα.
Αυτός ο νέος τόμος αποτελεί μια νοσταλγική χρονοκάψουλα αλλά συνάμα και μια υπενθύμιση της ικανότητάς της να αποτυπώνει το πνεύμα μιας ολόκληρης γενιάς.
