It Girl: The Life and Legacy of Jane Birkin: Ένα βιβλίο για την αινιγματική ζωή της Τζέιν Μπίρκιν

Η Jane Birkin ήταν συνώνυμη με την κομψότητα

Η πρώτη ολοκληρωμένη βιογραφία της Jane Birkin πρόκειται να ρίξει «φως» στη ζωή της ηθοποιού και τραγουδίστριας, θρυλικού icon του στιλ ενώ παράλληλα θα αναδείξει τη βαθιά πολιτιστική της επίδραση.



Το αβίαστο στιλ και η καλλιτεχνική της κληρονομιά έχουν απαθανατιστεί μέσα από τη μουσική και την κινηματογραφική της καριέρα ενώ παράλληλα σε εκείνη οφείλουμε τη μοναδική και πλέον περιζήτητη τσάντα στον κόσμο, την Hermès Birkin. Μπορεί όμως να νομίζουμε πως ξέρουμε τα πάντα για το είδωλο της μόδας, η συγγραφέας Marisa Meltzer όμως, έρχεται τώρα να αποκαλύψει περισσότερα για την αινιγματική ζωή της Birkin.





Από τα πρώτα της χρόνια στο Λονδίνο τη δεκαετία του '60 μέχρι και την άνοδό της ως αγαπημένη διασημότητα στη Γαλλία, στο βιβλίο περιγράφονται λεπτομερώς οι προσωπικές της προκλήσεις.

Getty Images

Βασισμένο σε συνεντεύξεις και έρευνα της Meltzer, αποκαλύπτονται κάθε κομμάτι του χαρακτήρα της Birkin, από τις περίφημες θυελλώδεις ρομαντικές σχέσεις της, τη ζωή με τις τρεις διάσημες κόρες της και τη δημιουργική ενέργεια που την ώθησε. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη θηλυκότητα και το στιλ της αλλά και στο πώς αυτό που θεωρούμε σήμερα γαλλικό στιλ προέκυψε από αυτήν.

It Girl: The Life and Legacy of Jane Birkin

Ποια είναι η συγγραφέας

Η συγγραφέας του βιβλίου, Marisa Meltzer, είναι δημοσιογράφος με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία για πάνω από δύο δεκαετίες καλύπτει θέματα ομορφιάς, μόδας, ευεξίας για τους New York Times, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal, Vogue και Vanity Fair. Επιπλέον, έχει γράψει τα μπεστ σέλερ των New York Times, It Girl, Glossy, This Is Big, How Sassy Changed My Life και Girl Power.

Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου του 2025 αλλά είναι ήδη διαθέσιμο για προ - παραγγελία