LFW: Με τεράστια μεταξωτά μαξιλάρια στην αγκαλιά περπάτησαν τα μοντέλα της Simone Rocha για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι '26

Η Simone Rocha παρουσίασε τη συλλογή της για την Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 στο Mansion House στην πόλη του Λονδίνου, συνεχίζοντας το «σερί» των εντυπωσιακών show

Η Simone Rocha, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, παρουσίασε 52 εμφανίσεις, οι περισσότερες από τις οποίες «πάντρευαν» το χθες με το σήμερα με έναν περίεργο αλλά συνάμα κομψό τρόπο, δίνοντας έμφαση στην ελπιδοφόρα, μεταβατική περίοδο μεταξύ της νεότητας και της νεαρής ενήλικης ζωής.



Είδαμε σατέν ζορζέτα, φλοράλ ζακάρ και μεταξωτές οργάντζες, με τα highlights να είναι ένα κρινολίνο από οργάντζα κεντημένο με μικροσκοπικά λουλούδια, συνδυασμένο επαναστατικά με ένα ασημί σουτιέν με παγιέτες και μαύρο δαντελένιο τελείωμα αλλά και ένα oversized φόρεμα πάνω στο οποίο ήταν κολλημένα τεράστια υφασμάτινα λουλούδια.

Επιπλέον, αν κάτι έκανε αίσθηση από το catwalk, αυτό ήταν πως τα μοντέλα κρατούσαν τεράστια μεταξωτά μαξιλάρια, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν τσάντες.

Το show της Simone Rocha για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026

«Ήθελα πραγματικά να πατήσω ένα κουμπί όσον αφορά τους βασικούς μου κώδικες», δήλωσε η σχεδιάστρια, όπως διαβάζουμε στο Fashion Network, αναφερόμενη στα κρινολίνα που παρουσίασε, τις φαρδιές «στεφάνινες» φούστες που φορούσαν οι βικτοριανές γυναίκες στα μέσα του 19ου αιώνα.

Με έμπνευση από το φωτογραφικό βιβλίο της Justine Kurland για το 2020, Girl Pictures, και το κείμενο του 1992 «My Dress Rehearsal: or How Mrs. Clarke Taught Me How to Sew» της Maureen Freely τα οποία εξετάζουν την έντονη αυτογνωσία που εμφανίζεται στην εφηβεία, η σχεδιάστρια δημιούργησε μια συνθήκη που, όπως είπε «Είναι αυτό το ελαφρώς εφηβικό, πρωτοεμφανιζόμενο συναίσθημα, όταν είσαι σε μια έκθεση και δεν θέλεις πραγματικά να είσαι εκεί».

Το catwalk των μοντέλων πραγματοποιήθηκε υπό τις μελωδίες του soundtrack του Frederic Sanchez που περιελάμβανε κομμάτια της Marianne Faithfull με τη Φιλαρμονική της Πράγας και τους δαιμονικούς ήχους του «King Night» των Salem, ενώ αναδείχθηκε η αθωότητα της κοριτσίστικης φύσης και η μετάβαση στην ενηλικίωση, με άκρως παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες, ένα πολυαισθητηριακό θέαμα που χάρισε ακόμη ένα εμβληματικό show στη σχεδιάστρια.

