MAX&Co. και Sami Miró δημιούργησαν μια συλλογή εμπνευσμένη από την πολυδιάστατη γυναίκα που κρύβεται μέσα σε κάθε μία από εμάς

«Μέσα σε κάθε μία από εμάς υπάρχει μια γυναίκα που μπορεί να τα κάνει όλα, μια γυναίκα που είναι επιχειρηματική, έξυπνη, ισορροπημένη, υγιής και κοινωνική. Αυτή η γυναίκα είσαι εσύ, αυτή η γυναίκα είμαι εγώ και αυτή η γυναίκα είναι η MAX&Co.» – Sami Miró

Η MAX&Co. ανακοίνωσε το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς &Co.llaboration, στην οποία σχεδιαστές και καλλιτέχνες κλήθηκαν να συνεργαστούν για μια limeted capsule collections, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τη Sami Miró, σχεδιάστρια, δημιουργική διευθύντρια κι ιδρύτρια της Sami Miro Vintage,για την SS26.

Η συλλογή &Co.llaboration, Becoming Undone, είναι εμπνευσμένη από την πολυδιάστατη γυναίκα που κρύβεται μέσα σε κάθε μία από εμάς. Ενσαρκώνει το ίδιο πνεύμα περιέργειας και θάρρους που χαρακτηρίζει τόσο τη MAX&Co. όσο και τη Sami Miró.

Η MAX&Co. συνεργάστηκε με τη Sami Miró και δημιούργησαν μια συλλογή εμπνευσμένη από την πολυδιάστατη γυναίκα που κρύβεται μέσα σε κάθε μία από εμάς



Η αγάπη της Sami για τις πολύπλοκες γυναίκες, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον της για την αποδόμηση, συγχωνεύεται με την άψογη ιταλική χειροτεχνία της MAX&Co. για αυτή την capsule collection. Εμπνευσμένη από την εσωτερική ομορφιά των ενδυμάτων μέσω των αόρατων λεπτομερειών που αποκαλύπτονται κατά τη διαδικασία της δημιουργίας και της τελειοποίησης, αυτή η συλλογή αφηγείται την ιστορία της σύγχρονης αναγεννησιακής γυναίκας μέσα από την αποδομημένη ραπτική, τις ακατέργαστες άκρες, τις υπερβολικές σιλουέτες και εκτεθειμένες ραφές που συνδυάζουν τη χρηστικότητα με τη θηλυκότητα.

Συνδυάζοντας την παράδοση της MAX&Co. στην κατασκευή και την ξεχωριστή προσέγγιση της Sami Miró στην αμφισβήτηση του παραδοσιακού σχεδιασμού, κάθε κομμάτι είναι πολυχρηστικό και εκφραστικό, προσκαλώντας μας να δημιουργήσουμε looks που μπορούν να συνδυαστούν ή να φορεθούν μονοχρωματικά, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Τα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, το blazer, τα τζιν, τα βαμβακερά μπλουζάκια και τα φούτερ, είναι ευέλικτα και αναβαθμισμένα με προσεγμένες λεπτομέρειες, σαν μια γιορτή της τολμηρής θηλυκότητας, της ατομικότητας και της ομορφιάς που βρίσκεται μέσα μας.

«Η εμπειρία μου από την άφιξή μου στην Ιταλία και τη συνεργασία μου με την οικογένεια της MAX&Co. άλλαξε τη ζωή μου. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι για μένα ως σχεδιαστή που δεν έχει επίσημη εκπαίδευση, που κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο και που πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα. Το γεγονός ότι η μοναδική μου οπτική όχι μόνο έγινε αποδεκτή, αλλά και γιορτάστηκε από την οικογένεια της MAX&Co. – με την πλούσια ιστορία της στη μόδα – ήταν μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ» δήλωσε η Sami Mir.









