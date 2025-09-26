Τα μοντέλα χειροκροτούσαν καθώς περπατούσαν στην πασαρέλα

Η Emporio Armani παρουσίασε στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη επίδειξη μετά τον θάνατο του ιδρυτή της, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Η συλλογή διαμορφώθηκε από τον ίδιο τον Τζόρτζιο Αρμάνι, πριν πει το τελευταίο του «αντίο» και το show που πραγματοποιήθηκε στο Armani Teatro στο Μιλάνο, ήταν γεμάτο συγκίνηση, με φορτισμένους συναισθηματικά καλεσμένους και μοντέλα, μάλιστα, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι απέτισαν ύστατο φόρο τιμής στον σχεδιαστή.

Η γυναικεία συλλογή ρούχων για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, έφερε τίτλο «Ritorni» και είχε σκοπό να απαθανατίσει τη στιγμή μετά τις διακοπές, «προτού η ανάμνηση ξεθωριάσει και η πραγματική ζωή ξαναρχίσει», σύμφωνα με τις σημειώσεις του show.

Emporio Armani: Η πρώτη επίδειξη μετά τον θάνατο του ιδρυτή της ήταν ένα συγκινητικό «αντίο» στο βασιλιά Τζόρτζιο

Είδαμε γαλακτώδεις, γκρι και μπεζ αποχρώσεις, με αποδομημένα κοστούμια, σακάκια με απαλούς ώμους και παντελόνια με φαρδιά γραμμή, σε μια χαλαρή ραπτική που συνδύαζε το ανδρόγυνο με το γυναικείο στιλ, με μια ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη θηλυκότητα να αναδύεται.

Δεν έλειψαν φυσικά και τα dusty blues, οι διαφάνειες και τα σχεδόν αόρατα φλοράλ, τα ημιδιαφανή πουκάμισα, τα ανάγλυφα γιλέκα, υπερμεγέθεις υφασμένες τσάντες και τολμηρά σχεδιασμένα γυαλιά ηλίου. Η συλλογή αντανακλούσε την comfort-chic αισθητική που αγκαλιάζει ρευστότητα των υφασμάτων και υμνούσε την κληρονομιά του σχεδιαστή με τον πιο ανέμελο τρόπο.





Όσο για το highlight του sow, τα μοντέλα στο τελευταίο τους catwalk χειροκροτούσαν καθώς περπάταγαν στην πασαρέλα ως ένδειξη τιμής, με το κοινό να χειροκροτά και αυτό σαν απάντηση, ενώ στο τέλος του show η «έξοδος» από όπου ο Τζόρτζιο Αρμάνι θα έκανε την τελευταία του υπόκλιση παρέμεινε άδεια και φωτισμένη. Η επίδειξη αυτή δεν ήταν μια απλή επίδειξη μόδας, ήταν ένας επίλογος, ένας αποχαιρετισμός και μια υπόσχεση προς τον «βασιλιά» Τζόρτζιο, σφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κληρονομιά του.

