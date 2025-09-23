Η Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου αποτίει φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι - Τα ονόματα που θα κάνουν το ντεμπούτο τους

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου που ξεκινά επισήμως από σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, θα τιμήσει τον «βασιλιά» της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών

Η τελευταία συλλογή του Armani θα παρουσιαστεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, «κλείνοντας» την Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου, στο μουσείο τέχνης Pinacoteca di Brera του Μιλάνου, το οποίο θα φιλοξενεί επίσης από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Ιανουαρίου την επετειακή έκθεση με τις 150 κορυφαίες δημιουργίες του Armani, ενώ το πάρτι που ήταν προγραμματισμένο μετά την επίδειξη ακυρώθηκε από σεβασμό.

«Θα γιορτάσουμε την εβδομάδα μόδας αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν από τους ιδρυτές της, τον Giorgio Armani, καθώς και στη δημιουργική, επιχειρηματική και ανθρώπινη κληρονομιά του, η οποία έχει μεγάλη αξία σε αυτήν την περίοδο μετασχηματισμού που περνάει η μόδα», δήλωσε ο πρόεδρος της μάρκας, Carlo Capasa.

Αυτή η εβδομάδα όμως θα είναι και μια εβδομάδα γεμάτη με επιδείξεις από πρόσωπα σε νέα πόστα. Οίκοι μόδας όπως Prada, Roberto Cavalli, Bottega Veneta, Ferragamo, Etro, Max Mara και Dolce & Gabbana θα παρουσιάσουν τις γυναικείες συλλογές τους για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, ενώ μεταξύ άλλων οι οίκοι Gucci και Versace θα κάνουν το ντεμπούτο τους.

Τα πολυαναμενόμενα «νέα» ονόματα στην Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου

Ο Demna, ο νεοδιορισμένος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Gucci, θα κάνει το ντεμπούτο του το βράδυ της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου, μετά την παραίτησή του από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Balenciaga στις αρχές του έτους, με μια ταινία μικρού μήκους και όχι ένα παραδοσιακό show.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο Simone Bellotti θα κάνει το ντεμπούτο του για τον οίκο Jil Sander.

Από την άλλη, ο Dario Vitale, ο οποίος ανέλαβε ως επικεφαλής δημιουργικός διευθυντής της Versace μετά την παραίτηση της Donatella Versace τον Μάρτιο,δεν θα πραγματοποιήσει μια συνηθισμένη επίδειξη μόδας αλλά θα διοργανώσει μια ιδιωτική εκδήλωση το βράδυ της Παρασκευής, 26 Σεπτεμβρίου, για να παρουσιάσει τη συλλογή του.

Τέλος, ένα show που αναμένουμε με αγωνία είναι εκείνο της Louise Trotter, η οποία θα παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή για τον οίκο Bottega Veneta το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου. Η Trussardi επίσης θα επιστρέψει στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με μια ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστριες την Eva Herzigova και τον Fernando Lindez στον κινηματογράφο Anteo στις 28 Σεπτεμβρίου.