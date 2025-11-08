Το MoMu, το Μουσείο Μόδας της Αμβέρσας, ετοιμάζει για το 2026 μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στα 40 χρόνια από τη διεθνή αναγνώριση της ομάδας σχεδιαστών, γνωστής ως The Antwerp Six.

Για πρώτη φορά, το μουσείο παρουσιάζει συγκεντρωμένα τα έργα και την πορεία των έξι εμβληματικών δημιουργών, της άκρως δημιουργικής ομάδας γνωστή και ως The Antwerp Six, που καθόρισαν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μόδα: του Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene και της Marina Yee, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 1 Νοεμβρίου.

Το 1986, η παρουσίασή τους στο British Designer Show του Λονδίνου αποτέλεσε σημείο καμπής, μια στιγμή που, και οι έξι σχεδιαστές παρουσίασαν τις δικές τους συλλογές τοποθετώντας οριστικά την Αμβέρσα στον παγκόσμιο χάρτη της μόδας. Επιπλέον, αναδεικνύει τη διαδρομή που τους συνδέει, έως τις αυτόνομες και παγκοσμίως αναγνωρισμένες καριέρες τους.

The Antwerp Six: Ένα «ταξίδι» στον χρόνο, από το '86 μέχρι και σήμερα, και μια απόδειξη πως η μόδα άλλαξε ριζικά χάρη σε έξι νέους σχεδιαστές

Η έκθεση του MoMu επιχειρεί να προσφέρει μια εις βάθος ματιά στην κληρονομιά και τη συνεχιζόμενη επιρροή των Antwerp Six. Μέσα από δημιουργίες, αρχειακό υλικό και φωτογραφίες, παρουσιάζεται το πώς η πρωτοποριακή τους αισθητική και το κοινό τους όραμα διαμόρφωσαν τις τάσεις των επόμενων δεκαετιών.

Όπως τονίζει η διευθύντρια του μουσείου, Kaat Debo, η έκθεση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος της ομάδας αυτής στη διαμόρφωση της πρόσφατης ιστορίας της μόδας αλλά και η διαρκής επιρροή τους στη διεθνή σκηνή.

Τέλος, η έκθεση θα αποτελέσει και έναν φόρο τιμής στη Marina Yee, στη γυναίκα που, με την «ήσυχη» δύναμη και αφοσίωσή της, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής μόδας.

Η έκθεση θα ανοίξει τις πόρτες της τον Μάρτιο του 2026 και θα διαρκέσει έως και τον Ιανουάριο του 2027.