Ποια ήταν η Marina Yee, η διακριτική πρωτοπόρος της βελγικής μόδας, που έφυγε από τη ζωή

Η Βελγίδα σχεδιάστρια μόδας Marina Yee, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ιδιαίτερη παρακαταθήκη δημιουργικότητας και αυθεντικότητας.

Ο θάνατος της Marina Yee έγινε γνωστός έπειτα από ανακοίνωση του Μουσείου Μόδας της Αμβέρσας, το οποίο τόνισε πως το όνομά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το θρυλικό συλλογικό σχήμα Antwerp Six, το οποίο άλλαξε μια για πάντα τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μόδα τη δεκαετία του ’80.

Η Marina Yee υπήρξε μία από τους έξι αποφοίτους της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αμβέρσας που, το 1986, ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στη British Designer Show, όπου και γεννήθηκε ο μύθος των Antwerp Six. Μέλη ήταν οι Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Marina Yee, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck και Dirk Bikkembergs.

The Antwerp Six, 1986/ Φωτογραφία: ΜoΜu

Οι έξι νέοι σχεδιαστές, με τη φρέσκια ματιά τους, ανέτρεψαν τα δεδομένα της μόδας με τη ριζοσπαστική και λιτή αισθητική τους, παρουσιάζοντας μια αισθητική που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη λάμψη και την υπερβολή των ’80s.

Η πορεία μακριά από τα λαμπερά φώτα της μόδας

Αν και ορισμένοι από τους συναδέλφους της γνώρισαν τεράστια διεθνή επιτυχία, όπως ο Dries Van Noten, η Marina Yee επέλεξε έναν πιο ήσυχο και στοχαστικό δρόμο.

Όπως αναφέρεται στους Τimes of India, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Yee επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από τον ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο της εμπορικής μόδας και να εξερευνήσει δημιουργικές οδούς όπως ο σχεδιασμός κοστουμιών θεάτρου, οι εσωτερικοί χώροι και οι εγκαταστάσεις τέχνης. Το έργο της επικεντρωνόταν στη βιωσιμότητα, την ανακύκλωση υλικών και την έννοια της «δεύτερης ζωής» των ρούχων – μια φιλοσοφία που αποτελούσε τρόπο ζωής για τη σχεδιάστρια από τα πρώτα της βήματα. Έτσι, άφησε ένα βαθύ αποτύπωμα σε μια εποχή που η μόδα άρχιζε να αναζητά ξανά το νόημά της.

Η επανεμφάνιση της Marina Yee

Αν και αποσύρθηκε από τη σκηνή της μόδας, αφιερώθηκε στη διδασκαλία, πρώτα στο Saint-Luc στην Tournai και αργότερα στο KASK στη Γάνδη και στο KABK στη Χάγη. Όλα αυτά τα χρόνια συνέχισε να δημιουργεί στην ησυχία του στούντιό της, τόσο ως σχεδιάστρια όσο και ως καλλιτέχνης. Από το 2018 και μετά, η Yee άρχισε να κάνει προσεκτικά βήματα πίσω στη μόδα, ξεκινώντας με μια μικρή συνεργασία με έναν Ιάπωνα συνεργάτη για την ασιατική αγορά και το 2021, επανεμφανίστηκε με την MY Collection.

Πιο πρόσφατα, το 2024, τιμήθηκε με το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στα Βελγικά Βραβεία Μόδας, ενώ το Μουσείο Μόδας της Αμβέρσας, MoMu, της απέτισε φόρο τιμής χαρακτηρίζοντάς τη «μια εξαιρετικά αυθεντική φωνή στη βελγική μόδα», της οποίας το έργο ήταν ριζικά ειλικρινές, ποιητικό και ριζωμένο στον σεβασμό τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα υλικά.

Αξίζει να αναφέρουμε τέλος πως, πριν τον θάνατό της από καρκίνο, είχε ήδη προγραμματιστεί από το Μουσείο Μόδας της Αμβέρσας μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στους Antwerp Six, η οποία θα παρουσιαστεί το 2026 για τα 40 χρόνια από την ιστορική τους εμφάνιση στο Λονδίνο. Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει και έναν φόρο τιμής στη Marina Yee, στη γυναίκα που, με την «ήσυχη» δύναμη και αφοσίωσή της, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής μόδας.