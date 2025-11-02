Μέσα στο σύμπαν της Yayoi Kusama, της πιο ριζοσπαστικής μορφής της avant-garde σκηνής

Πάνω από 300 έργα, επτά δεκαετίες δημιουργίας και μια ατελείωτη συνομιλία με το φως, το χρώμα και τον εαυτό

Το Fondation Beyeler, λίγο έξω από τη Βασιλεία, φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αναδρομική έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελβετία για τη Yayoi Kusama, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης τέχνης.

Η έκθεση, η οποία οργανώθηκε σε στενή συνεργασία με την ίδια την καλλιτέχνιδα και το στούντιό της, συγκεντρώνει περισσότερα από 300 έργα και καλύπτει μια περίοδο άνω των επτά δεκαετιών, από τα πρώτα της σχέδια μέχρι τις πιο πρόσφατες δημιουργίες της.

Από το Matsumoto στη Νέα Υόρκη και πίσω

Γεννημένη το 1929 στο Matsumoto της Ιαπωνίας, η Yayoi Kusama άρχισε να ζωγραφίζει από παιδί. Σπούδασε παραδοσιακή ιαπωνική ζωγραφική στο Κιότο πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του ’50, όπου έγινε μια από τις πιο ριζοσπαστικές μορφές της avant-garde σκηνής. Οι performances της, οι τολμηρές εγκαταστάσεις και οι παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο την καθιέρωσαν ως μια καλλιτέχνιδα που αμφισβητούσε συστηματικά τα όρια ανάμεσα στην τέχνη, το σώμα και την κοινωνία.

Μετά την επιστροφή της στην Ιαπωνία το 1973, η Kusama συνέχισε να δημιουργεί αδιάκοπα, επεκτείνοντας τη δουλειά της στη λογοτεχνία και τη μόδα. Σήμερα, στα 96 της, παραμένει μια ανήσυχη, δημιουργική δύναμη που εξακολουθεί να παράγει νέα έργα και να εμπνέει γενιές καλλιτεχνών.



Ένα ταξίδι μέσα στο σύμπαν της Kusama

Πίνακες, γλυπτά, εγκαταστάσεις, σχέδια, κολάζ, ταινίες και fashion items συνθέτουν ένα πολυδιάστατο αφήγημα που φέρνει τον επισκέπτη στο κέντρο της καλλιτεχνικής της πορείας. Από τα πρώτα μεταπολεμικά της πειράματα στην Ιαπωνία μέχρι τις ριζοσπαστικές performances και τα happenings της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του ’60, η Kusama έχει εξερευνήσει κάθε μορφή τέχνης με την ίδια εμμονική αφοσίωση στη λεπτομέρεια και στην επανάληψη.

Το σήμα κατατεθέν της, οι πολύχρωμες βούλες, τα μοτίβα και οι οργανικές μορφές που πολλαπλασιάζονται ασταμάτητα, δεν είναι απλώς αισθητικές επιλογές αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία. Η τέχνη της μιλά για το άπειρο, για την απώλεια του «εγώ» μέσα σε έναν κόσμο που διαστέλλεται, και για τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση.



Η έκθεση στο Fondation Beyeler δεν είναι απλώς μια αναδρομή αλλά αποτελεί μια εμβύθιση στον τρόπο με τον οποίο η Kusama αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Ο χώρος, η τέχνη και ο θεατής ενώνονται σε μια εμπειρία που αποδομεί τα όρια ανάμεσά τους. Το μουσείο, με τη χαρακτηριστική του αρχιτεκτονική και το φυσικό φως που λούζει τις αίθουσες, προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για να βιώσει κανείς αυτό το «σύμπαν χωρίς άκρες».

Τα περίφημα Infinity Mirror Rooms

Κεντρικό ρόλο στην έκθεση έχουν τα Infinity Mirror Rooms, οι μαγευτικοί καθρέφτες - χώροι που μετατρέπουν την εμπειρία της τέχνης σε κάτι ολικά βιωματικό. Μέσα σε αυτούς, το φως, τα χρώματα και οι αντανακλάσεις δημιουργούν ένα σύμπαν που μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου του 2026 ενώ μετά την ελβετική στάση η αναδρομική έκθεση θα συνεχιστεί στο Μουσείο Ludwig στην Κολωνία και θα καταλήξει στο Μουσείο Stedelijk στο Άμστερνταμ, όπου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Ιανουαρίου 2027.



