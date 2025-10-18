Μια νέα έκθεση εξερευνά τον κόσμο του Gian Paolo Barbieri, μέσα από φωτογραφίες που ξεπερνούν τη μόδα και τη σφαίρα της τέχνης

Η νέα έκθεση με τίτλο «Eternal Elegance: The Timeless Photography of Gian Paolo Barbieri» τιμά τη διαχρονική συμβολή του φωτογράφου Gian Paolo Barbieri στην τέχνη αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά της Ιταλίας

Η καλλιτεχνική πορεία του Ιταλού φωτογράφου Gian Paolo Barbieri υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση της αισθητικής της μόδας από τη δεκαετία του '60 έως και τις αρχές του 21ου αιώνα.

Ο Barbieri δεν υπήρξε απλώς ένας φωτογράφος μόδας αλλά μέσα από τον φακό του, δημιουργούσε κόσμους – θεατρικούς, κινηματογραφικούς, γεμάτους φαντασία και αισθητική ακρίβεια. Η διαρκής αναζήτηση του ωραίου, η πειραματική του διάθεση και η βαθιά αγάπη για το παρελθόν, όχι με νοσταλγία αλλά με σεβασμό και μελέτη, καθιστούν το έργο του πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές δημιουργών.

Μια νέα έκθεση εξερευνά τον κόσμο του Gian Paolo Barbieri

Από τα πρώτα του βήματα στη Ρώμη, με μια ιδιαίτερη αγάπη για τον κινηματογράφο, μέχρι και τις συνεργασίες του με κορυφαίους οίκους μόδας όπως οι Versace, Armani και Valentino, ανέπτυξε μια ξεχωριστή γλώσσα στην οπτική αφήγηση.

Ο ίδιος ο Barbieri έχει δηλώσει πως μοιράζονταν με τον Gianni Versace το ίδιο όραμα, ενώ ο διάσημος σχεδιαστής του έδινε απόλυτη ελευθερία στη δημιουργία. Το αποτέλεσμα ήταν εικόνες που ξεπερνούσαν τη μόδα και περνούσαν στη σφαίρα της τέχνης.

Οι εικόνες του διακρίνονται για την αυστηρή τους σύνθεση, τη σκηνοθετική προσέγγισή του και τον αριστοτεχνικό χειρισμό του φωτός. Δεν περιοριζόταν στο να αποτυπώνει απλώς ρούχα και πρόσωπα αλλά δημιουργούσε ολόκληρες αφηγήσεις που έμοιαζαν να έχουν βγει από κινηματογραφικές ταινίες. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία του 1996 με τον Rupert Everett και τη Donatella Versace, που αποτύπωνε σε ένα καρέ την κομψότητα και το μυστήριο και αντικατοπτρίζει την αύρα της δεκαετίας του ’90 και την αισθητική του Μιλάνου.

Στην έκθεση «Eternal Elegance: The Timeless Photography of Gian Paolo Barbieri» παρουσιάζονται έργα από τη δεκαετία του '60 έως τις αρχές του 2000, αναδεικνύοντας τη βαθιά σύνδεσή του με τον ιταλικό πολιτισμό. Η φωτογραφία του για τον οίκο Ferré μπροστά στον Καθεδρικό του Μιλάνου, όπου η αρχιτεκτονική της πόλης συναντά την αρχιτεκτονική της μόδας, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αρμονικής συνύπαρξης.

Επιπλέον, τρανό παράδειγμα του μοναδικού του καλλιτεχνικού έργου είναι το έργο Laura Alvarez, Venezuela, του 1976, όπου μεταμόρφωσε την τροπική ζωντάνια της Νότιας Αμερικής σε καθαρή οπτική ποίηση. Σε μια σειρά για τη Vogue Italia, οι φωτογραφίες του Gian Paolo Barbieri συνδύαζαν τη μόδα και τη φύση, τον μύθο και τη νεωτερικότητα, από τη ροζ ζωντάνια του Βοτανικού Κήπου του Καράκας μέχρι το μαγευτικό πέταγμα ενός κόνδορα δανεισμένου από το μουσείο της πόλης.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2026 και παρουσιάζεται στα νέα κεντρικά γραφεία της Zurich Italia και της Zurich Bank, Via Santa Margherita 11, στο Μιλάνο, λίγα βήματα μακριά από το Teatro alla Scala.