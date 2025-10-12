Η μόδα συναντά την τέχνη στην Ατλάντα, μέσα από μια αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο πρωτοποριακό σχεδιαστικό δίδυμο Viktor Horsting και Rolf Snoeren

Περισσότερα από 100 εντυπωσιακά κομμάτια υψηλής ραπτικής εκτίθενται στο High Museum of Art, στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Viktor & Rolf. Fashion Statements» η οποία χωρίζεται σε εννέα θεματικές ενότητες, παρουσιάζοντας την εξέλιξη και την αισθητική συνέπεια των σχεδιαστών μέσα από τρεις δεκαετίες δημιουργίας.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι ενότητες «Fashion Artists», «Russian Dolls», «Zen Garden» και «Upcycling Couture», με κάθε μία να ρίχνει φως σε διαφορετικές πλευρές του έργου τους.

High Museum of Art

Μέσα σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνονται κομμάτια από περισσότερες από τριάντα συλλογές τους, καθώς και επιλογές από τις «works-in-progress dolls» τους ενώ τα έργα συνοδεύονται από περίτεχνες κινούμενες προβολές που σχεδιάστηκαν για την έκθεση από το διεθνώς αναγνωρισμένο στούντιο οπτικών εφέ Rodeo FX.

«Viktor & Rolf. Fashion Statements»: Μια νέα έκθεση εξερευνά τα δημιουργικά μονοπάτια του πιο επιδραστικού διδύμου της μόδας

Όπως αναφέρεται στο WWD, οι σχεδιαστές ένιωσαν συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, βλέποντας το έργο τους να παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο. Ο Snoeren δήλωσε πως το πιο εντυπωσιακό για εκείνον ήταν να διαπιστώσει πόσο σκληρά έχουν εργαστεί μέσα σε αυτά τα χρόνια ενώ ο Horsting τόνισε τη σημασία της έκθεσης λέγοντας: «Το να παρουσιάζουμε την πρώτη μεγάλη μας έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι πραγματικά ιδιαίτερο».

Σε μια εποχή όπου η προσοχή του κοινού μειώνεται συνεχώς, οι δύο δημιουργοί εξακολουθούν να πιστεύουν στη σημασία της αυθεντικότητας και της προσωπικής σύνδεσης με τη μόδα.

«Πιστεύω πως είναι δική μας ευθύνη να επικοινωνήσουμε σωστά το έργο μας και να αγγίξουμε το κοινό», δήλωσε ο Horsting.

High Museum of Art

Η έκθεση «Viktor & Rolf. Fashion Statements», η οποία θα διαρκέσει έως τις 8 Φεβρουαρίου 2026, αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να δει κανείς από κοντά το έργο δύο σχεδιαστών που συνδυάζουν τη μόδα με το performance, τη φιλοσοφία και το χιούμορ. Τέλος, αξίζει να πούμε πως διοργανώνεται από την Kunsthalle Munich και επιμελείται από τον Thierry-Maxime Loriot σε συνεργασία με το Maison Viktor&Rolf.