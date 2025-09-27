Marie Antoinette Style: Μια έκθεση εξερευνά τη διαχρονική κληρονομιά της βασίλισσας στη μόδα και το στιλ

Το V&A South Kensington άνοιξε τις πόρτες του σε μια έκθεση γεμάτη ιστορία και μόδα με πρωταγωνίστρια της μια πολύπλοκη ιστορική προσωπικότητα και είδωλο της μόδας, τη Μαρία Αντουανέτα

Ανάμεσα σε 250 αντικείμενα, η έκθεση «Marie Antoinette Style» υπό την αιγίδα του Manolo Blahnik, αναζητά και συνάμα αναδεικνύει την επιρροή της μονάρχη του 18ου αιώνα στη μόδα, σε ένα ταξίδι στον χρόνο που καταλήγει στο σήμερα με κομμάτια σύγχρονων σχεδιαστών που αποτελούν παράδειγμα της διαχρονικής κληρονομιάς της.

Εξερευνώντας την προέλευση και τις αμέτρητες αναβιώσεις του στιλ που δημιούργησε η πιο μοντέρνα βασίλισσα της ιστορίας, η έκθεση προσφέρει μια νέα προοπτική στην κληρονομιά μιας σύνθετης φιγούρας, της οποίας το στιλ, η νεανικότητα και η φήμη συνέβαλαν στη διαχρονική της γοητεία.

Στην έκθεση εκτίθενται πολλά αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ εκτός Γαλλίας, διαμαντένια κοσμήματά της, πολυτελή υφάσματα κατασκευασμένα από τα πιο επιδέξια χέρια, έπιπλα ροκοκό και περίτεχνα διακοσμημένες βεντάλιες, εκτός αυτών όμως μπορεί κανείς να βρει και τις επιστολές της, στις οποίες αναφέρονταν στην ασυμβατότητά της με τον σύζυγό της.

Από την άλλη, αναδεικνύεται και η άλλη πλευρά, η πιο «σκοτεινή», όταν κατηγορούνταν για την πλουσιοπάροχη ζωή της αλλά και τη στάση που κρατούσε απέναντι στα δεινά που έπλητταν τον λαό, με τις ταπεινωτικές γελοιογραφίες της στην έκθεση να φανερώνουν την αποστροφή που ένιωθε ο κόσμος.

Η επιμελήτρια της έκθεσης, Δρ. Σάρα Γκραντ, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσει τη Μαρία Αντουανέτα ως βασίλισσα και νεαρή γυναίκα.

«Προσπαθήσαμε πραγματικά να ρίξουμε μια ματιά κάτω από το προσωπείο της Μαρίας Αντουανέτας με αυτές τις επιδείξεις», λέει η επιμελήτρια στο Wallpaper* και συνεχίζει: «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στην πραγματικότητα, ολόκληρη η ζωή της ήταν μια παράσταση. Τρώει δημόσια, γεννάει δημόσια, πλένει το πρόσωπό της δημόσια, κάθε κίνηση που έκανε ήταν μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η έκθεση Marie Antoinette Style θα διαρκέσει έως τις 22 Μαρτίου 2026 στις Galleries 38 & 39, V&A South Kensington