Μέσα στον κόσμο του «Φρανκενστάιν» – Τα κοστούμια της Κέιτ Χόλεϊ, η σκοτεινή γοτθική αισθητική, τα έντομα και τα διαμάντια

Όταν η γοτθική αισθητική και ο εντελώς «ανατριχιαστικός» κόσμος της μόδας γίνονται ένα.

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για τη διασκευή του πρωτοποριακού μυθιστορήματος της Μαίρη Σέλεϊ από το 1818 για το Netflix, συνεργάστηκε με τη σχεδιάστρια Κέιτ Χόλεϊ, και μαζί ζωντάνεψαν τον «μύθο» του Φρανκενστάιν μέσα από την τέχνη της ραπτικής.

Αφήνοντας πίσω τα μονότονα και ζοφερά στυλιστικά μοτίβα της βικτωριανής εποχής, τα κοστούμια για την ταινία «Φρανκενστάιν» ανέδειξαν τη μεγαλοπρέπεια μέσα από το χρώμα, την κλίμακα και τα μοτίβα με έναν μοναδικό τρόπο.

Ο Βίκτορ Φρανκενστάιν, τον οποίο ενσαρκώνει ο Όσκαρ Άιζακ, είναι ο επιστήμονας που αψηφά τον θάνατο και δημιουργεί μια νέα ζωή στο εργαστήριό του ενώ η Μία Γκοθ στον ρόλο της Ελίζαμπεθ, υποδύεται την αρραβωνιαστικιά του μικρότερου αδελφού του (aka Φέλιξ Κάμερερ).

Αξίζει να πούμε πως, η Γκοθ εκτελεί διπλό καθήκον στον «Φρανκενστάιν», υποδυόμενη όχι μόνο την «εμμονή» του Βίκτορ, την Ελίζαμπεθ, αλλά και τη μητέρα του, Κλερ, ενσαρκώνοτνας τη μητρική φιγούρα και τη χαμένη παιδική του αθωότητας. Φυσικά, υπάρχει και ο Τζέικομπ Ελόρντι ο οποίος ξεχωρίζει με την ερμηνεία του στον ρόλο του Πλάσματος με τα κοστούμια τους να αντανακλούν κατά κάποιον τρόπο το ταξίδι του στην εκμάθηση του πώς να είναι άνθρωπος.

Τα κοστούμια της Κέιτ Χόλεϊ

«Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σάλι που φοράει η Ελίζαμπεθ στην ταινία, βασισμένο σε ένα παλτό πελερίν της εποχής»

Όλα τα κοστούμια, τόσο των ηθοποιών όσο και των κομπάρσων, κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία από την ομάδα της Χόλεϊ, με πολλά από αυτά να απαιτούν περίπλοκες τεχνικές και την εργασία αμέτρητων ειδικών για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. «Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σάλι που φοράει η Ελίζαμπεθ στην ταινία, βασισμένο σε ένα παλτό πελερίν της εποχής», λέει η Χόλεϊ σε σχετική συνέντευξή της στο InStyle και συνεχίζει: «δημιουργήσαμε ένα σχέδιο με φράκταλ μοτίβα που παραπέμπουν σε φτερά εντόμων».

Οι αναφορές της μποέμικης ασέβεια και τον τρόπο που φοράει τα ρούχα του

Όπως η σχεδιάστρια έχει δηλώσει στο Variety, o ντελ Τόρο ήταν σαφής ότι δεν ήθελε μια ιστορική ταινία με... πολλά μαύρα καπέλα. Αντιθέτως ήθελε μια σύγχρονη ευαισθησία. Για να αντλήσει έμπνευση η Χόλεϊ, η Χόλεϊ μελέτησε τον Λόρδο Μπράιον ιδίως σε ό,τι αφορά τις εμφανίσεις του Βίκτορ. «Είναι ένας καλλιτέχνης που βρίσκει τη μούσα του, δεν είναι επιστήμονας με τον τρόπο που το γνωρίζουμε παραδοσιακά, αυτή είναι η τέχνη που χτίζει. Εξετάσαμε όλες αυτές τις αναφορές της μποέμικης ασέβεια και τον τρόπο που φοράει τα ρούχα του».

Ο Βίκτορ προέρχεται από την αριστοκρατία, με το παχύ βελούδο που φορά να έχει το δικό του εννοιολογικό βάθος, κάπως σαν να μιλά για την παλαιότητά του, την «αριστοκρατική» του ταυτότητα που ξεθωριάζει.

Η ιστορία της νύφης του Φρανκενστάιν

Όσο για τα κοστούμια της Ελίζαμπεθ, η σχεδιάστρια βρήκε έμπνευση σε επιστημονικά σχέδια της δεκαετίας του 1850 με την παλέτα των κοστουμιών της να κυμαίνονται μεταξύ αποχρώσεων από πράσινο ανιλίνης έως και ματζέντα, χρώματα τα οποία με τους ιριδισμούς τους παραπέμπουν στα μοτίβα των φτερών των σκαθαριών, των κυττάρων, των ακτίνων Χ και των τελικών χαρτιών ενός βικτωριανού βιβλίου, όπως έχει πει η ίδια η χαρακτηριστικά.

Το ματωμένο νυφικό

Ένα από τα πρώτα κοστούμια που δημιούργησε και αξίζει την προσοχή μας είναι σίγουρα το εντυπωσιακό νυφικό της.

«Είχε τις δικές του πιέσεις», παραδέχεται η Χόλεϊ στο Variety, καθώς θα υπήρχε η ιστορία της νύφης του Φρανκενστάιν αλλά θα έπρεπε παράλληλα το φόρεμα να λειτουργεί μέσα στα όρια του βικτωριανού κόσμου. Ο γάμος της Ελίζαμπεθ με τον αδελφό του Βίκτορ, τον Γουίλιαμ, πλησιάζει στην τελευταία πράξη της ταινίας και, σε αυτό το σημείο, έχει δημιουργήσει έναν δεσμό με το Πλάσμα. Για να γίνει αυτό αντιληπτό, η Χόλεϊ λέει πως τα ρούχα της Ελίζαμπεθ σε αυτό το στάδιο αρχίζουν να αντηχούν τον κόσμο του Πλάσματος περισσότερο ενώ σχεδιαστικά επιστρέφει στην ανατομική γλώσσα.

Το μπούστο ήταν ελβετικού στιλ της εποχής, με κόκαλα και μυτερό κάτω μέρος, ενώ οι κορδέλες στα μπράτσα και τον κορσέ «υποδηλώνουν τα σκελετικά στοιχεία του ίδιου του Πλάσματος».

Επίσης τα φορέματα της Ελίζαμπεθ είναι συνδεδεμένα με τη βοτανική και τον φυσικό κόσμο, με το iconic μπλε φόρεμά της να είναι βασισμένο στο σχήμα μιας ακτινογραφίας. «Αναπτύξαμε μια ακτινογραφία ως ένα print που υποδηλώνει επίσης λίγο από το Victorian damask, αλλά δίνει την αίσθηση ότι είναι μέρος του κόσμου και της ανατομίας που χρησιμοποιούμε πολύ μέσα σε μοτίβα και υφές.

Το Πλάσμα μέσα από ουλές και υφάσματα

Φυσικά σε ό, τι αφορά το Πλάσμα, η Χόλεϊ τον περιγράφει ως ένα «γυμνό» παιδί, ιδίως όταν πρώτοσυστήνεται στο κοινό. Ο καλλιτέχνης προσθετικών, Μάικ Χιλ, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, κατάφερε να «συνθέσει» το Πλάσμα με 42 κομμάτια σιλικόνης, σε μια διαδικασία που διαρκούσε πριν από κάθε γύρισμα 10 ώρες.

«Νόμιζα ότι ήταν μια τόσο όμορφη εικόνα, έχοντας το αποτύπωμα ή τη μνήμη ενός άλλου σώματος, δεδομένου ότι το Πλάσμα αποτελείται από άλλα σώματα, ήταν ένα μοτίβο»

«Η δουλειά μου ήταν να το επαναλαμβάνω και να διατηρώ την αξία του Πλάσματος να αναδύεται μέσα από τα ρούχα. Έτσι, όταν σηκώνει το παλτό από τον σκελετό, το αποτύπωμα του άλλου άνδρα είναι ακόμα εκεί» λέει η Χόλεϊ και συνεχίζει: «Νόμιζα ότι ήταν μια τόσο όμορφη εικόνα, έχοντας το αποτύπωμα ή τη μνήμη ενός άλλου σώματος, δεδομένου ότι το Πλάσμα αποτελείται από άλλα σώματα, ήταν ένα μοτίβο».

Η ομάδα τέλος να πούμε πως ανέθεσε επίσης την κατασκευή των κοσμημάτων στην Tiffany & Co, σε συνεργασία με τον Christopher Young, Αντιπρόεδρο και Δημιουργικό Διευθυντή της Tiffany Patrimony και της Global Creative Visual Merchandising στην Tiffany & Co.