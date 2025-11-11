Μπορεί μια βροχερή ημέρα να καταστρέψει ένα outfit, όλοι το ξέρουν αυτό, πώς όμως ένα πανωφόρι από τον οίκο Chanel έρχεται με την υπόσχεση η βροχή να απογειώσει το look σου και, κατά πόσο αυτό μπορεί όντως να ισχύσει;

Ένα trench coat από τον οίκο υψηλής ραπτικής Chanel έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των γυναικών στα social media, όχι μόνο για τον φινετσάτο σχεδιασμό του αλλά και για την «έξυπνη» καινοτομία του.

Πρόκειται για ένα κομμάτι του οίκου από τη συλλογή Coco Neige 2025/26, μια χειμερινή collection που συνδυάζει την κομψότητα με τα τεχνικά υλικά, εμπνευσμένη από την αγάπη της Gabrielle Chanel για τα βουνά και τα χιονοδρομικά κέντρα. Με την ηθοποιό Nana Komatsu σε πρωταγωνιστικό ρόλο η συλλογή περιλαμβάνει μια σειρά από ready to wear items, αξεσουάρ και τσάντες. Περιλαμβάνει μια χρωματική παλέτα από παγωμένο ροζ, εκρού, πράσινο πεύκου, βαθύ μπλε και ιριδίζον μαύρο, με σχέδια που ενσωματώνουν κλασικούς κώδικες Chanel όπως τουίντ και φιόγκους.

Το viral πανωφόρι του οίκου Chanel είναι ο ορισμός του quiet luxury... μέχρι να βραχεί

Chanel

Όσο για το πανωφόρι που έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα social media, πρόκειται για ένα trench coat με χρυσά κουμπιά και κομψό σχεδιασμό σε ανοιχτή beige απόχρωση, με μία «μαγική» ιδιότητα. Όταν βραχεί το ύφασμα, το μονόγραμμα του οίκου εμφανίζεται σε όλο το μήκος του item.

Στα social media, έπειτα από τις δημοσιεύσεις της fashion και beauty influencer, Amelia Liana, οι χρήστες του Instagram έδειξαν τον ενθουσιασμό τους για αυτό το κομμάτι σχολιάζοντας στα σχετικά posts πως το έχουν λατρέψει και πως έχουν πάθει εμμονή.

Σίγουρα η κομψότητά του, τα χρυσά κουμπιά και οι λεπτομέρειες στα μανίκια το καθιστούν αγαπητό προς τις γυναίκες της μόδας για τα φθινοπωρινά τους looks, ένα κομμάτι - ορισμός του quiet luxury... μέχρι να βραχεί. Πόσο couture μπορεί να είναι λοιπόν ένα πανωφόρι που κοστίζει 6.100 δολάρια και όταν βρέχεται αλλάζει όψη;

Από στεγνό και μίνιμαλ, το ανοιχτό μπεζ trench coat της Chanel μετατρέπεται αμέσως σε ένα σχεδόν καφέ βρεγμένο πανωφόρι με το μονόγραμμα CC να ξεπροβάλλει θολά και σε επανάληψη σε όλη την επιφάνειά. Χωρίς καμία αμφιβολία η πατέντα αυτή δίνει το απαραίτητο twist που αναζητούν τα It Girls που λατρεύουν να πειραματίζονται με το στιλ και τις εμφανίσεις τους, για εκείνες όμως που εμπιστεύονται τις κλασικές γραμμές και τα κομμάτια τα οποία τα χαρακτηρίζουν η «ήσυχη πολυτέλεια» και ο απλός σχεδιασμός, σίγουρα δεν είναι η πρώτη επιλογή στη λίστα τους.