Vivienne Westwood & Jewellery: Για πρώτη φορά παρουσιάζεται ολόκληρο το αρχείο κοσμημάτων της Βίβιαν Γουέστγουντ

Όταν το κόσμημα μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από διακοσμητικό στοιχείο

Η Vivienne Westwood υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές και ανατρεπτικές φιγούρες στον κόσμο της μόδας. Με το αξεπέραστο ύφος της, που συνδύαζε την πολυτέλεια με το punk πνεύμα, κατάφερε να μετατρέψει ακόμα και τα κοσμήματα σε πολιτική δήλωση.

Σήμερα, η Thames & Hudson παρουσιάζει το βιβλίο Vivienne Westwood & Jewellery, μια πολυτελή έκδοση που συγκεντρώνει για πρώτη φορά ολόκληρο το αρχείο των κοσμημάτων της, αναδεικνύοντας πτυχές της δημιουργικότητας και της τόλμης της σχεδιάστριας.

Η επίδραση της Vivienne Westwood

Η Westwood δεν δημιούργησε απλώς ρούχα, επαναπροσδιόρισε τη μόδα μια για πάντα. Μέσα από τα κοσμήματά της, έδωσε μορφή στη σύγκρουση ανάμεσα στο εκλεπτυσμένο και το προκλητικό. Από το εμβληματικό Orb, σύμβολο που έγινε ταυτόσημο με το όραμά της, μέχρι τα «σπασμένα» μαργαριτάρια, κάθε κομμάτι κουβαλάει μια ιστορία αντίστασης και ελευθερίας. Η κληρονομιά της στον κόσμο της μόδας παραμένει ανεκτίμητη με τους σχεδιαστές να συνεχίζουν να εμπνέονται από τη δύναμη των συμβολισμών της.

Όπως αναφέρεται στο WWD, το νέο βιβλίο Vivienne Westwood & Jewellery είναι η πρώτη έκδοση που αφιερώνεται αποκλειστικά στα κοσμήματα της σχεδιάστριας, δημοσιευμένο σε στενή συνεργασία με τον οίκο Vivienne Westwood. Τη συγγραφή του βιβλίου υπογράφει ο καταξιωμένος fashion editor Alexander Fury, ενώ το βιβλίο εικονογραφείται με σχεδόν διακόσιες φωτογραφίες του διεθνώς αναγνωρισμένου φωτογράφου Philippe Lacombe.

Το βιβλίο λειτουργεί σαν ένα εικαστικό ημερολόγιο και ξεφυλλίζοντάς το μπορεί κανείς να δει από το περίφημο περιδέραιο Eva Necklace της Eva Herzigová που είχε φορέσει στο σόου «Vive la Bagatelle» για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1997, μέχρι το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Kate Moss στη συλλογή On Liberty τη συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 1994.

Eva Herzigová , Vivienne Westwood SS97, Vive la Bagatelle/ Getty Images

Η αφήγηση του βιβλίου άλλωστε ξεκινά από τα νεανικά χρόνια της σχεδιάστριας, όταν το 1957 μετακόμισε από το Derbyshire στο Λονδίνο και για λίγο ασχολήθηκε με τη χρυσοχοΐα στο Harrow Art School και φυσικά περιλαμβάνονται μέσα και εικόνες της ίδιας, όπως εκείνη που φορά το προκλητικό I Am Not a Terrorist choker το 2006.

Vivienne Westwood, I Am Not a Terrorist choker 2006/ Getty Images



