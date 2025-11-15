Τα sneakers δεν είναι απλώς μια πρακτική επιλογή για την καθημερινότητα, αλλά μια δήλωση μόδας που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμα και το πιο απλό outfit

Στην αναζήτησή μας για το ζευγάρι sneakers που θα κάνει τη διαφορά ακόμη και στο πιο basic looks, ξεχωρίσαμε τα statement sneakers από τη συλλογή των Stradivarius, ένα σχέδιο που υπόσχεται να γίνει ο πρωταγωνιστής σε κάθε σου εμφάνιση.

Τα sneakers διατίθενται σε τρία χρώματα, το χακί,τ ο μπορντό και το καφέ, και έχουν μοναδικές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε εμφάνιση να ξεχωρίζει.

Τα πιο άνετα sneakers από τα Stradivarius έχουν κομψό χρώμα και μια λεπτομέρεια που τα κάνουν να ξεχωρίζουν

Το διπλό κορδόνι «σπάει» την μονοτονία, ενώ η σουέντ υφή του το καθιστά ιδανικό για αυτή την εποχή. Όσο για τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του, ο εσωτερικός πάτος χρησιμοποιεί την τεχνολογία Ortholite, ένα σύστημα που παρέχει πολύ ευεργετικά χαρακτηριστικά για τα παπούτσια στα οποία τοποθετείται. Κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη και καουτσούκ προσφέρει εξαιρετική αντοχή και διαπνοή και θα το φορέσεις με τζιν παντελόνι, φόρεμα και κοστούμια.

Getty Images

Δες το εδώ



Όσο για το styling, η πιο safe επιλογή, όποιο χρώμα sneaker κι αν διαλέξεις, είναι σίγουρα με το αγαπημένο σου blue jean σε Α γραμμή, ένα t – shirt και ένα κλασικό biker jacket. Από την άλλη, είναι ιδανικό και για τα οffice looks σου. Συνδύασε τα senakers με ένα κοστούμι ή με μια υφασμάτινη maxi φούστα και ένα κομψό blazer.

Stradivarius

Δες το εδώ